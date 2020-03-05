【崩潰媽媽】3歲女兒玩芭比用貓砂盆當沙灘場景　Home Office媽媽崩潰貓咪感無奈

▲ 在停課期間，3歲女兒發揮創意與想像力，將貓砂盆當成娃娃的沙灘場景。

新型冠狀病毒肺炎肆虐，小朋友停課留在家中，而不少爸媽轉而在家工作Home Office，有媽媽要一邊工作，一邊湊女，如同「困獸鬥」，忙碌非常。家有一貓的Aki跟丈夫育有3歲女兒，1歲唐貓仔貓咪跟女兒如同姊弟。Home office媽媽只是「睇少一眼」，發現女兒玩芭比娃娃時竟然發揮驚人的創意與想像力，利用貓砂盆打造成沙灘場景，而在旁的貓咪似乎感無奈。

Aki去年領養了一隻曾受虐的乖巧唐貓仔「葉豹豹」，她不時在網絡分享貓咪趣事「葉豹豹的日常」。昨日（4日），她在「天下貓貓一樣貓群組」分享了令人哭笑不得的趣事，上載了4張照片，見女兒「妹妹」在貓砂盆前，而貓咪「豹豹」在旁，大家或以為女兒化身小小鏟屎官，貓主子在旁監督？其實真相叫Aki崩潰︰

我Home Office唔到落去。有冇人請洗碗？救下我，果個唔係沙灘……係貓砂盆！我只係行開咗5分鐘，空氣突然安靜感到不妙……

▲ 1歲的唐貓仔「葉豹豹」看著自己的砂盆成為玩具沙池。（圖片︰受訪者提供）

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女兒停課留在家中玩

真相是女兒用貓砂盆當成5隻芭比娃娃的沙灘場景，豆腐砂當沙，娃娃開沙灘派對。Aki接受訪問表示，因為女兒無得返學，日日留在家中，她應該悶，所以找些事做，當天是首次用砂盆玩芭比。

第一個感覺是火山爆發，但之後自己都忍不住笑了出來！反正都污糟了，就給她玩下啦，所以影了幾張相。

▲ 3歲女兒「妹妹」跟1歲貓「豹豹」如同姊弟，感情好，經常一起玩。（圖片︰受訪者提供）

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領養受虐乖巧唐貓

分享的相片中另有焦點是啡虎斑唐貓，見貓咪坐在女孩旁，望向自己的貓砂盤，未有衝入內守護地盤，非常乖巧，反似是不明所以，無奈不能去廁所。Aki表示貓咪豹豹跟女兒如同姊弟，豹豹很親人，家人都非常愛錫牠。

貓貓跟同妹妹感情好好！牠是我們跟義工領養的，想當初牠被人綁在船頭又打又踢，好慘！貓貓好乖，從來都不出爪不咬人，很適合我們一家有小朋友養！牠真的好錫阿妹，耐性比我兩夫妻還要多，永遠不會發脾氣。

▲ 媽媽希望大家支持領養唐貓，感謝「豹豹」成為家中重要一員，守護女兒。（圖片︰受訪者提供）

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教女兒要有同理心

不幸中的大幸是見貓砂盆乾淨，未有貓便便在。為女兒清潔後，Aki花了1小時整理娃娃，逐個芭比公仔冲涼再吹頭。而Aki事後有跟女兒解釋，希望女兒要有同理心。

我有教育她這是貓貓去廁所的地方，你在牠的廁所玩，貓會不開心，如果牠急poo poo 同 wewe，但你又玩緊，牠點算呢？

▲ 貓貓是領艱回來的唐貓仔，曾受虐，牠沒有對人類失去信心，非常親人，跟小主人一起玩。（圖片︰受訪者提供）

有關帖子發佈不到1天，引起近9千名網民關注，大部分表示「哈哈」心情，網民表示好笑，明白為何媽媽想孩子盡早開學。另有網民求貓貓心理陰影面積，代入貓貓感受表示︰「我想去廁所」、「人類你喺我屎盆做咩」及「真的是傻眼貓咪」等。

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記者︰顏紫燕