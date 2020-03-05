【新冠肺炎】本港確診全球首宗狗隻感染個案　港大專家抽取周巧兒狗隻分析病毒基因圖譜

▲ 本港出現首宗狗隻「低程度感染」新冠病毒個案。（梁偉榮攝）

新冠肺炎持續，本港第85名患者、60歲馬主周巧兒，繼其家傭及兄長先後染病後，她的狗隻經三度檢驗後，漁護署昨晚（4日）證實狗隻「低程度感染」。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗表示，是次事件是目前世界上第一宗狗隻感染個案，已通報世界動物衞生組織有關資料，但目前仍未有資料顯示貓狗會互相傳染，或者貓狗會傳染給人類。

▲ 漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗表示貓狗會自我產生抗體中和病毒。（林宇翔攝）

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他又指，署方早前3次測試已從狗隻的口腔、鼻腔、直腸及糞便抽取樣本，港大專家亦會分析狗隻的基因圖譜，目前已完成8成分析，與病人的病毒作一個分析比較，亦會嘗試種植有關病毒，而3月3日亦抽取狗隻的血清樣本進行病毒中和測試，以了解狗血液中有沒有抗體與病毒中和。他又說，現時感染狗隻主要靠輔助性藥物醫治，據以往經驗，貓狗會自我產生抗體中和病毒，當狗隻測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還予其主人。

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薛漢宗提醒，若家中有人感染病毒要特別小心，需把狗隻隔離，出外時亦要保持衞生清潔，至於應否為狗隻戴口罩，他認為狗隻靠舌頭散熱，為牠們戴上口罩亦令狗隻不舒服，如果狗隻有不適情況，應盡快向獸醫求診。

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漁護署於2月26日從一名患者的家中收到狗隻，2月27日狗隻口腔及鼻腔樣本測試呈陽性；2月28日兩個樣本均呈陽性；3月2日口腔樣本呈陰性，但鼻腔樣本呈陽性。

漁護署表示，經徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院，及世界動物衞生組織專家意見後，一致認同該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何冠狀病毒相關的病徵，正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

責任編輯：陳子謙