【法證先鋒IV】蘭姨浩仔天台戲感人　黎燕珊素顏演出楊潮凱為角色增肥20磅

▲ 《法證先鋒IV》黎燕珊和楊潮凱的演出獲好評。

TVB劇《法證先鋒IV》內，「蘭姨」黎燕珊和「浩仔」楊潮凱的母子戲演出十分感人，珊姐和潮凱盡騷出色演技。黎燕珊和楊潮凱接受TOPick訪問，異口同聲表示能獲觀眾認同而感到高興。

對於二人演出獲觀眾一致好評，珊姐說：「角色有那麼多人讚，真的覺得今生無悔。但一手拍不響，是靠劇組的團隊精神。」

楊潮凱稱作為演員，當知道可以演具挑戰角色感開心，同時也做足功課：「這類人士其實有很多面，比如有些說話好慢，現在我所演繹，只是看了很多紀錄片和探訪後沉澱出來的演法而已。」

▲ （黃建輝 攝）

黎燕珊楊潮凱天台戲感人

至於昨晚《法證先鋒IV》劇情內，蘭姨母子的天台戲，楊潮凱憶述拍攝當日天氣很冷：「我們著醫院衫很薄，演員埋位已有股好淒滄的感覺，再加上劇情推動，情緒便到。」

楊潮凱分析角色演繹說：「我角色見到對拖鞋跌了下來，本來是上去看誰百厭掉東西落街，豈知見到媽咪（黎燕珊）在上面。所以對白話：『媽咪企高高，我又上去玩。』我以為阿媽在玩，到阿媽話我不是他的兒子，那句令浩仔覺得：『點解？我不明白媽咪話我不是她的兒子。』」

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楊潮凱增肥演出

楊潮凱續指：「浩仔人生有廿幾年沒媽咪，突然間有，她卻不認你，這落差對他是打擊很大，所以那麼多場戲，這場我是最激動。一個6歲智商的小朋友好單純，他需要的就是愛，這是他人生的全部，所以知道阿媽跳落去便不會想那麼多，只知道要去救媽咪，就是種單純的愛，這場戲我就是保持住這種心情去演。」

至於外型上，楊潮凱為角色增磅：「雖然劇組沒有要求我增肥，但我希望角色胖一點，所以開拍前增磅大概20磅，想出來的效果墜墜地，可愛一點，因為之前太『乾身』，大家會不相信。」

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黎燕珊放下形象演出

而身為亞姐冠軍的黎燕珊也不顧形象：「有這麼好的角色，我一定要演好她，所以豁出去素顏，完全不化妝去拍，對我來說這是很大的挑戰。」

黎燕珊和楊潮凱的母子戲情感人，不過珊姐二人為保持情緒，在拍攝埋位前私下沒甚麼傾偈：「因為要揣摩、培養角色情緒，我很驚自己會散了，不要說對阿仔（楊潮凱），連在廠外也不敢多說話，因為蘭姨很多對白、又要喊，我全劇只有兩場戲不用哭。」

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楊潮凱認同地說：「學阿媽（黎燕珊）話齋，拍攝前後很少聊天，除埋位時溝通怎樣拍，因為大家也明白阿媽和我也要在狀態之中，不宜玩太多，我們唯一聊天便是食飯時。我覺得很開心，團隊和對手都很專業。」

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記者：梁樂欣、陳家瑩