【健康專訪】疫情下家長須注意兒童身體狀況　兒科心臓學會：發燒5日或患川崎症

▲ 香港兒科心臟學會提醒家長要注意川崎症徵狀，勿延誤治療。（陳智良攝）

新冠肺炎疫情持續，很多家長都擔心小朋友發燒，其實發燒症狀是身體發出的警號，提醒病人的身體中或有其他潛在病因。但針對小童的發燒症狀，也有可能涉及其他嚴重病徵，如果小朋友持續發燒5日，就有機會是患上了成因不明的非典型川崎症。

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香港兒科心臓學會方乃聰及黃美玲醫生指出定義川崎症需要持續發燒5天以上加上4個徵狀，而最令人擔心的是在醫學上，仍然未可找到川崎症的成因，暫時亦只可以依賴表面病徵走去確診，難以診斷的條件下容易引致誤診情況，令兒童患者增加不必要的檢驗，增加所承受的痛楚。

▲ 香港兒科心臓學會方乃聰表示，疫情下家長需要注意小朋友的身體狀況。（陳智良攝）

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兒科醫生區子榆指出學會發表了研究，針對近年愈來愈多非典型的川崎症患者，令人忽視徵狀。以香港一間公立醫院的診症為例，過去10年約有120名川崎症患者，年齡中位數是3至4個月，大部分是5歲以下，當中16%符合非典型病徵。

近年發現越來越多非典型川崎症，就是有持續發燒，但未必再出現4-5個徵狀，有時只有3-4個，令家長難以察覺而醫生也會未必診斷出來，有可能影響治療，未必可以即時用藥，引發嚴重的併發症，例如是冠狀動脈受影響。

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區子榆醫生引述其中一個案例指，患者為10個月大的女嬰，起初只出現流感症狀，經私家醫院看診後，只驗出是甲型流感，但一直高燒不退。稍後才發現有頸部腫脹情況，在電腦掃描下才發現有咽喉囊腫情況，隨後耳鼻喉科醫生為女嬰進行抽針手術，但未能查看任何病菌，最後女嬰出現川崎症的相關病症，在注射免疫球蛋白下就才得以痊癒。

▲ 香港兒科心臓學會黃美玲醫生指川崎症可以引致嚴重的併發症。（陳智良攝）

而針對川崎症的表徵，香港兒科心臟學會提醒家長，如果小朋友如果長達持續發燒5日上，同時出現以下4個典型病徵，就很大機會是患上川崎症，其病徵包括：

手掌發足部出現紅腫

眼睛發紅但並無分泌物

草莓舌嘴巴乾裂

軀幹出現疹子

頸部淋巴腫大

其他症狀：頸部腫脹及活動困難

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在治療上，如果在小朋友發燒起5至10天內給予免疫球蛋白及阿士匹靈，可有效減低併發風險，檢視香港一間公立醫院近10年有120個個案，當中有15.8％屬於非典型川崎症個案，16.7％對首劑免疫球蛋白反應不理想。

區子榆醫生解釋非典型患者，甚至未符合川崎症常見的5大特徵，未符合病症的個案令醫生難以診斷，易引致誤診情況，令兒童患者增加不必要的檢驗，更有機會導致一些非必要的侵入治療（如手術）。又指出非典型的川崎症患者，較高機會出現咽喉膿腫及敗血性休克，引致患者病情惡化成嚴重個案，繼而出現頸部吞嚥或呼吸困難無菌性腦膜炎、敗血性休克等情況。

▲ 兒科醫生區子榆指誤診會令兒童患者增加不必要的痛楚。（陳智良攝）

他又引述美國於2017年的指引中提出了多項的檢查方法，包括抽血以檢驗電解質、白蛋白、發炎指數及血色素、檢驗小便的白血球以及照心臟超聲波，以檢查冠狀動脈變化，若有相關徵狀，則可以更早的歸類為川崎症，以減少誤診的風險。家長可多留意小童發燒的情況，若然持續發燒5日上，又符合相關典型病徵的話，就應該及早求醫。

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記者：伍瑋瑋、郭家穎



