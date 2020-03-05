【新冠肺炎】民建聯晤張建宗　建議政府推200%稅務優惠鼓勵業主減租

▲ 民建聯立法會議員。（資料圖片）

政府早前成立「300億元防疫抗疫基金」，向受疫情重創的行業及從業員提供支援。民建聯立法會議員今日與政務司司長張建宗會面，要求政府推出多項補漏拾遺措施，協助未有受惠的行業。

民建聯主席李慧琼表示，雖然有些行業已開始申請防疫抗疫基金的資助計劃，但仍有不少行業在等待細節，民建聯於會上要求政府盡快到位，協助受影響業界盡快拿到資助渡過難關。

李慧琼又提到，多知行業如地產代理、美容、IT等都因疫情及社會事件大受打擊，但300億基金及財政預算案都沒有提供實際資助，建議政府應利用稅務寬減，例如200%稅務優惠，鼓勵業主減租，否則擔心抗疫基金資助，亦未必可協助中小商戶渡過難關，擔心出現失業及結業潮。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，於會上向政府提出，許多教育中心如補習班、興趣班及課外活動中心，都因疫情全面停工，今日有向司長提出，希望教育局盡量跟進，幫助失業及開工不足的人士渡過難關。

李慧琼引述政府回應指，同意抗疫基金措施要盡快實行，但有部份行業涉及的金額與落實細節需再作研究，又強調政府會研究補漏建議。

責任編輯：李淇