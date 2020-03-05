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【一代巨星】張國榮「現身」香港各處　哥哥熱心粉絲：重行Leslie走過的路

娛樂 17:24 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

張國榮重現香港，熱心粉絲：「重走Leslie走過的路。」

一代巨星哥哥張國榮，即使離開17年，他的一顰一笑依然留在歌迷的心中。近日網上流傳一位歌迷，將哥哥張國榮的舊照曬出，並跟隨他昔日的香港足跡作對比，感動不少粉絲。

哥哥2003年與世長辭，距離17年，他的歌迷會專頁依然活躍。一位歌迷曾經印出哥哥的舊照，並到拍攝的地方，將舊照與現實接軌，並表示：「重走Leslie走過的路，又一位有心的榮迷！」，近日，微博又有一位熱心的粉絲以同樣的方式紀念哥哥，引起粉絲們的關注。

上環摩囉街。（微博圖片）

舊照中有很多哥哥曾拍攝的電影、音樂MV、生活照等。

這位熱心的粉絲，憑藉有限的背景，找到拍攝的場地，將舊照與現實接軌，彷如哥哥重現眼前，不少粉絲受到感動，留言多謝熱心人的付出，甚至勾起他們對哥哥的思念，希望親自走過哥哥的足跡。

淺水灣露台餐廳。（微博圖片）

哥哥在1977年參加麗的電視（亞視前身）的亞洲業餘歌手大賽並奪冠而入行。

出道初期的哥哥不被看好，甚至有次參加街坊會堂的演出時，向台下觀眾拋帽，觀眾竟然把帽仍回上台帶以噓聲喝倒采，令他非常深刻。

加多利山寓所門外。（微博圖片）

直到1982年轉投無綫電視（歌星合約）及其旗下的華星唱片（唱片合約），推出專輯《風繼續吹》而人氣急升。

舂坎角公園。（取自微博）

在1984年推出唱片《Leslie》，憑當中主打歌《Monica》紅透，從此成為萬人迷的超級巨星，與譚詠麟、梅艷芳在80年華語流行樂壇鼎足三立。

撰文 : TOPick柴犬出動

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