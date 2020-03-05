【新冠肺炎】澳洲兩名顧客超市爭搶廁紙　期間女子情緒激動拔刀指嚇

▲ 澳洲兩名顧客超市爭搶廁紙，一名女子情緒激動拔刀指嚇他人。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少國家都出現確診個案，其中澳洲有53宗確診個案，2人死亡。除了香港、日本出現搶紙廁情況，澳洲市民也紛紛到超級市場搶購日用品，更有人因為爭奪廁紙而發生爭執，拔刀威脅他人！

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搶廁紙情緒激動拔刀指嚇

綜合外國傳媒報導，悉尼警方週三（4日）下午1點半左右，接報去到沃爾沃斯超市（Woolworths）超市，一名員工表示內裡有顧客持刀。有目擊者表示，一對男女因為爭奪廁紙而開始吵架，引起一陣騷動。女顧客拔刀威脅他人，現場人士開始四處亂跑，保安及警方到場與一名女子對話，調停事件，現場沒有人受傷。

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由於新冠肺炎爆發，澳洲多間超市出現恐慌性搶購情況，貨架上空空如也。大多民眾選擇購買大量罐頭食物、有長期病患者購買了一年的藥物作儲備，也有人購買劍、斧頭等武器作防身之用，直稱「如為世界末日作準備」。

超市限購紙巾

澳洲最大超市Woolworths 4日宣佈，每人限購4袋衛生紙，洗手液則在服務櫃檯後面出售，每人限買2支。可持續衛生紙公司「Who Gives A Crap」聲稱，衛生紙的購買量增加了800％。

澳洲總理莫里森表示，已針對搶購問題與Woolworths及Coles超市進行討論，確保食品及日常生活用品的正常供應。

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責任編輯：王俊賢