【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知

▲ 日本簽證文件須知。

日本政府公佈多項針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的新入境限制政策，包括會暫停香港人免簽證入境的安排。香港永久性居民以往持特區護照可免簽證進入日本旅遊，但持簽證身份證明書（俗稱黃簿仔）的香港居民則需簽證，日本簽證需要哪些文件，需時多久？

非永久居民以往要到日本旅遊，必須申請簽證，以下内容是根據非永久居民疫情前申請步驟而撰寫，若疫情下申請文件有所增加，請以官方宣布而準。

1. 預約辦理時間

首先要到日本簽證申請中心的官方網站預約辦理時間，預約時間後，請帶齊文件依時前往辦理，毋須再排隊取籌。

地址：香港北角電氣道148號16樓3室



2. 打工仔簽證必備文件

填妥申請表格，申請表格下載連結【點擊此處】

香港身份證副本

6個月內拍攝之彩色證件相1張。(4.5 厘米x 4.5 厘米、正面、無帽、無背景、白底，不接受以電腦打印證件相)

護照 / 香港簽證身份書(HKDI) 的正本及副本

最近3個月的經濟收入證明的正本及副本，證明能夠支付旅行費用。（銀行月結單、薪金證明等）

在職證明書正本

3. 18歲以下學生簽證文件

填妥申請表格，申請表格下載連結【點擊此處】

出世紙正本及副本

父/母之身份證及護照副本

父/母在職證明正本及副本及最近3個月内經濟證明正本及副本

6個月內拍攝之彩色證件相1張。(4.5 厘米x 4.5 厘米、正面、無帽、無背景、白底，不接受以電腦打印證件相)

護照 / 香港簽證身份書(HKDI) 的正本及副本

在學證明副本

提供學生手冊或學生證[副本] (面及底)，需明確記載有申請人學年、班級、學校名稱、學校地址、學校電話

4. 家庭主婦及家庭主夫

結婚証書正本及副本



配偶之身份證及護照副本、在職證明正本 、最近3個月內的經濟證明正本及副本。



本人的香港經濟證明（銀行戶口等）

5. 費用

一般民眾單次進出的簽證費用是210元，另加每位申請人在香港遞交申請的服務費240元

注意，前往沖繩觀光，或前往宮城縣、福島縣及岩手縣的申請人可免簽證費用。不過，前往宮城縣、福島縣及岩手縣的申請人，必須提供酒店預約證明並請保留在當地消費的收據。前往沖繩觀光，只能由沖繩機場入境並持有預訂機票證明。

6. 需時

若所需文件齊全，正常情況下一個星期便可以取得簽證，申請人可選擇親身回去申請中心領取或選擇郵寄，郵寄的費用為60元。

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責任編輯：王俊賢