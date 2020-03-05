  • 19°C
香港時間 : 2020305日 (四) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知

休閒 17:57 2020/03/05

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

日本簽證文件須知。

日本政府公佈多項針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的新入境限制政策，包括會暫停香港人免簽證入境的安排。香港永久性居民以往持特區護照可免簽證進入日本旅遊，但持簽證身份證明書（俗稱黃簿仔）的香港居民則需簽證，日本簽證需要哪些文件，需時多久？

非永久居民以往要到日本旅遊，必須申請簽證，以下内容是根據非永久居民疫情前申請步驟而撰寫，若疫情下申請文件有所增加，請以官方宣布而準。

1. 預約辦理時間

首先要到日本簽證申請中心的官方網站預約辦理時間，預約時間後，請帶齊文件依時前往辦理，毋須再排隊取籌。

地址：香港北角電氣道148號16樓3室
 

2. 打工仔簽證必備文件

  • 填妥申請表格，申請表格下載連結【點擊此處】

  • 香港身份證副本

  • 6個月內拍攝之彩色證件相1張。(4.5 厘米x 4.5 厘米、正面、無帽、無背景、白底，不接受以電腦打印證件相)

  • 護照 / 香港簽證身份書(HKDI) 的正本及副本

  •  最近3個月的經濟收入證明的正本及副本，證明能夠支付旅行費用。（銀行月結單、薪金證明等）

  • 在職證明書正本

《在職證明書》需列明在職相關資料、目的地、赴日期間、赴日目的、旅費負擔等事項，以及公司名稱、公司地址、
公司電話、負責人的職位、負責人的姓名、負責人親筆簽名 (不接受電子簽署及蓋章簽署)。

必須全份以電腦打印 (只有簽名及公司印除外)，必須蓋上公司印章，範本可【按此下載】

3. 18歲以下學生簽證文件

  • 填妥申請表格，申請表格下載連結【點擊此處】

  • 出世紙正本及副本

  • 父/母之身份證及護照副本

  • 父/母在職證明正本及副本及最近3個月内經濟證明正本及副本

  • 6個月內拍攝之彩色證件相1張。(4.5 厘米x 4.5 厘米、正面、無帽、無背景、白底，不接受以電腦打印證件相)

  • 護照 / 香港簽證身份書(HKDI) 的正本及副本

  • 在學證明副本

提供學生手冊或學生證[副本] (面及底)，需明確記載有申請人學年、班級、學校名稱、學校地址、學校電話

4. 家庭主婦及家庭主夫

  • 結婚証書正本及副本
     
  • 配偶之身份證及護照副本、在職證明正本 、最近3個月內的經濟證明正本及副本。
     
  •  本人的香港經濟證明（銀行戶口等）

5. 費用

一般民眾單次進出的簽證費用是210元，另加每位申請人在香港遞交申請的服務費240元

注意，前往沖繩觀光，或前往宮城縣、福島縣及岩手縣的申請人可免簽證費用。不過，前往宮城縣、福島縣及岩手縣的申請人，必須提供酒店預約證明並請保留在當地消費的收據。前往沖繩觀光，只能由沖繩機場入境並持有預訂機票證明。

6. 需時

若所需文件齊全，正常情況下一個星期便可以取得簽證，申請人可選擇親身回去申請中心領取或選擇郵寄，郵寄的費用為60元。

【日本禁入境】日本暫停港澳地區免簽證入境　更改機票＋取消機票＋機票改期＋手續費

【日本禁入境】港人自2004年起赴日免簽證　旅行社：若簽證條件太苛刻或取消3月中日本團

責任編輯：王俊賢

相關文章

2020日本櫻花第4回預測出爐　東京3月16日起櫻花盛放
13:48 2020/02/24
2020日本櫻花第4回預測出爐　東京3月16日起櫻花盛放
沖繩不能補領特區護照　日本遺失護照怎辦？
11:49 2016/09/16
沖繩不能補領特區護照　日本遺失護照怎辦？
外遊遺失護照應怎辦？ 記住幾招唔使驚
11:03 2016/09/05
外遊遺失護照應怎辦？ 記住幾招唔使驚
網絡熱話 生活智慧 機票 簽證 日本

最高瀏覽

【痛失摯愛】愛妻被抗生素奪命一年　4孩單親爸仍WhatsApp太太︰這種痛沒法痊癒
13:55 2020/03/03
【痛失摯愛】愛妻被抗生素奪命一年　4孩單親爸仍WhatsApp太太︰這種痛沒法痊癒
【法證先鋒IV】蘭姨成水泥藏屍案疑犯　高Sir記起一名關鍵人物：或者真係有天眼
14:06 2020/03/04
【法證先鋒IV】蘭姨成水泥藏屍案疑犯　高Sir記起一名關鍵人物：或者真係有天眼
【遇人不淑】妻子蹲地洗衫做家務 丈夫嘲校花變免費保母：現在還不是乖乖給我做飯
14:27 2020/03/01
【遇人不淑】妻子蹲地洗衫做家務 丈夫嘲校花變免費保母：現在還不是乖乖給我做飯