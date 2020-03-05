【日本簽證】日本賞櫻團受影響 　旅遊達人項明生：日本之旅取消「冇得返鄉下喇！」

▲ 前日從日本大阪返港的項明生，亦到當地購買口罩。（受訪者提供）

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數突破1000宗，12人死亡，有日媒報道指，日本計劃對來自中國和南韓的所有旅客，採取為期2周的強制隔離，亦會暫停免簽證入境。剛從日本的旅遊達人項明生認為，當地報道消息可靠，預料今日（5日）內會有官方公布，又指是次旅遊措施是「棄遊客，保奧運」的無奈做法，希望控制當地疫情，以便東京奧運順利舉行。

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前日（3日）從日本大阪返港的項明生表示，每年3至4月是賞櫻的季節，由於日本當地爆發疫情，當局安排一系列宣傳影片，介紹偏遠地區賞櫻的地方，例如靜岡縣熱海市、河津等，以減少熱門地區人多聚集的機會，所以10多日前已到日本關西多個地區拍攝旅遊節目。

▲ 大阪街頭不乏市民及遊客戴上口罩。（受訪者提供）

他又指，原定3月底再出發前往關西進行拍攝，預料日本當局日內會公布有關措施，其拍攝節目的計劃亦應會被擱置，不過他認為有關措施合理，雖然日本已有過千宗確診個案，但本港的發病率卻遠高於日本，所以香港疫情較日本嚴重，亦相信是次措施會影響不少港人前往日本賞櫻的意欲。

▲ 有港人在機上全身穿上保護衣、眼罩、浴帽、口罩等裝備。（受訪者提供）

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項明生又說，各地區的日本人防疫措施有很大落差，如大阪、名古屋等大城市的街道，9成人會戴口罩，但偏遠地區如靜岡縣，則只有4成人戴口罩。他笑言，若以防疫意識來說，香港人應是位居其首，

前日回港的航班上，有港人全身穿上保護衣、眼罩、浴帽、口罩等裝備，始終香港人經歷過沙士，防疫意識較高。

他相信，日本政府會盡快公布有關措施，呼籲港人如無必要，短期內就不要前往當地。

突發: 冇得返鄉下喇!

項明生亦在Facebook個人專頁，以【突發: 冇得返鄉下喇!】為題寫下分析：

純粹個人意見, 昨日國際奧委會主席 Thomas Bach表明 2020 東京奧運將如期舉辦，今天就傳出日本對香港「封關」消息, 可能是安倍政府 “棄遊客, 保奧運”的無奈做法。韓國遊客去年已經沒有了(因為貿易戰), 中國遊客自一月已經停了(因為武肺封城), 2月11日安倍政府只是禁止湖北省, 浙江省人士入境, 現在停暫停向中國及南韓的旅客發出入境簽證, 暫停香港、澳門及南韓人免簽證入境安排, "擠牙膏式封關" 也是做給奧委會看的。 留意, 日本沒有打算停台灣入免簽入境安排, 證明安倍仍然想要多些遊客, 因為旅遊業是安倍經濟最成功的一環。安倍政府今日搵兩大報紙放風, 成事機會都幾大。

日本各都、道、府、縣確診個案統計

北海道／83宗／3死

宮城縣／1宗

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／15宗

東京都／44宗／1死

神奈川縣／32宗／1死

新潟縣／6宗

石川縣／6宗

長野縣／2宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／1宗

愛知縣／49宗

滋賀縣／1宗

三重縣／1宗

京都府／6宗

大阪府／17宗

兵庫縣／3宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗／1死

山口縣／1宗

德島縣／1宗

愛媛縣／2宗

高知縣／7宗

福岡縣／3宗

熊本縣／6宗

大分縣／1宗

宮崎縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／706宗／6死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／10宗

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總數／1040宗／12死

以上數字截至3月5日下午5時

記者：陳子謙