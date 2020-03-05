申離境到英國發佈新書被拒　法官指黃之鋒保釋後才簽約 

▲ （經濟日報資料圖片）

香港眾志秘書長黃之鋒涉於去年6.21包圍警察總部，被控煽惑及參與未經批准的集結等罪，其後獲准保釋候訊，早前向高等法院申請離境到英國，出席新書發佈會及演講被拒。法官今（5日）頒下書面判決原因，法官指黃之鋒於案件提堂獲保釋後才簽約，當時黃已了解保釋條件，將自己處於或須面對訴訟的位置，而且合約中並未規定黃之鋒必須出席發佈會，且黃可進行網上演講，故拒絕申請。

黃之鋒（23歲）涉於去年6.21包圍警察總部事件中被捕，早前被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結、及組織未經批准集結罪，案件提堂後獲准保釋，但期間不准離港。黃之鋒早前申請更改保釋條件，以豁免不准離港令，申請於今年2月4日至11日期間到英國，出席新書發佈會及到牛津辯論會進行演講，但申請遭拒絕。

高等法院法官於判詞中指，申請人一方提出履行合約責任及黃之鋒獲得牛津辯論會的邀請等理由，但法官認為書商的合約並未有明文嚴格規定黃必須出席新書發佈會，而且黃於去年10月與書商簽約，當時黃已經提堂及了解保釋條件，將自己處於或須面對訴訟的位置，黃不應旨意法庭會因簽約而撤回不准離港的條件。法官指，黃可透過互聯網作出演講，而即使黃曾離境後回港，亦不代表其潛逃風險完全消失。

另外，判詞亦提及是次申請引起的爭議，事緣黃之鋒曾於去年11月向法庭申請更改保釋條件，以前往歐洲出席國會聽證會及到外國的大學作演講，黃的申請先後遭東區裁判法院裁判官及高等法院法官拒絕，後來黃再作出是次申請，因而在處理申請的原訟庭上，引起了法律爭議，即1名被告遭到法官拒絕保釋申請後，他可否以相同理據，向另一名法官作出保釋覆核。

法官指，被告有可能透過大量申請以博取個別法官的批准，間接鼓勵選購法院（Forum shopping）的行為，法庭有權拒絕處理理據相同的申請，這亦考慮到當某法庭拒絕申請後，另一個同級法庭其實須被賦予處理上訴的司法權，才可處理覆核。然而，法官認為是次申請中，黃之鋒的理據源於不同的事項，兩次申請之間存有實質環境改變，故爭議不適用於是次申請。

記者：王仁昌