港僱員對企業防疫措施信心不足　最想獲派口罩

▲ 一項香港及新加坡兩地企業僱員的調查顯示，不足4成港人認為僱主為疫情期間提供足夠支援。(程志遠攝)

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情影響企業運作，惟近日本港公私營企業已陸續復工。一項香港及新加坡兩地企業僱員的調查顯示，不足4成港人認為僱主為疫情期間提供足夠支援，較新加坡逾60%表示對僱主滿意為低。

合作進行調查的羅德傳播集團，其執行副總裁兼亞洲區董事壽玉瀅表示，兩地員工的回應差異主要歸因企業不同的支援方式，僱主須將員工放在首位，多聽取員工意見，並建立雙向內部溝通渠道。精確市場研究中心執行董事鄭文良就指出，疫情期間僱主對員工給予支援，有助增強員工的心理適應能力，呼籲要互相支持，採取彈性措施，並提供準確的資訊。

香港受訪者中，僅9%認為企業對他們的支援非常充裕，29%認為充裕；認為不充裕與非常不充裕的，分別為15%和5%。另外，據調查顯示，對香港企業僱員而言，提供不同防疫措施可以讓他們感到公司有給予足夠支援，這些措施包括︰提供口罩（57%）、彈性工作時間（54%）及彈性安排在家工作（51%）。與之相對，新加坡的受訪者就對企業措施抱更正面態度。24%認為支援非常充裕、充裕為37%；感到支援不充裕與非常不充裕的，僅為3%和2%。

疫情對經濟的影響已初步浮現，近60%香港受訪者認為疫情對經濟帶來負面影響，而新加坡只有25%。近半（47%）的香港受訪者亦認為今次肺炎疫情對經濟的衝擊將會比03年沙士時嚴重得多，僅27%新加坡受訪者抱相同觀點。不過，兩地都有逾7成受訪者認為，疫情可望在今年第二季度末前結束。

調查由精確市場研究中心與羅德傳播集團於二月底進行，訪問525名來自香港及515名來自新加坡的僱員。

責任編輯：周俊霖