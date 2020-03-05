【齊心抗疫】古天樂送出防疫品運抵社福機構　130萬個口罩優先贈基層長者

▲ 多個社福機構答謝古天樂送出的口罩。

新冠肺炎疫情持續，現時香港各界對口罩需要依然甚大，上月古天樂透過名下「古天樂慈善基金」，在全球搜購130萬個外科口罩，並將交由社福機構、自助組織、宗教社區服務中心等，捐予全港18區有需要人士，現時多個組織及社福團隊已成功將古天樂送贈口罩給予有需要市民。

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古天樂在2月20日透過「古天樂慈善基金」宣佈在全球搜購130萬個外科口罩，透過社福機構、自助組織、宗教社區服務中心等，捐予全港18區有需要人士。

當中優先贈殘障及復康人士、低收入家庭、有特殊需要小朋友及其家庭、長者。

▲ 肺積塵互助會在facebook答謝古天樂送出口罩。（取自facebook）

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現時多個社福機構已陸續收到古天樂所贈的口罩，並在社交平台向古仔致謝，當中以肺積塵病患者為主的肺積塵互助會，表示已收到3000個口罩。

▲ 香港社區組織協會將古天樂送出口罩送抵有需要市民。（取自facebook）

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另外，腦癇症患者服務的香港啟迪會在facebook表示收到2500個口罩；南亞路德會家庭網社會服務中心收到3000個口罩，將派給大埔區劏房戶及基層家庭。

各機構亦在社交平台留言，答謝古天樂的善心。