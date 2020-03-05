【齊心抗疫】患病長者口罩不足難覆診　善心人到寮屋劏房戶派物資：不計回報

▲ 善心人士深入寮屋劏房戶派物資。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，近1、2個月雖然市面不少機構、善心人士免費在各區派發口罩，但始終難做到面面俱圓，有行動不便或消息不靈通的貧困長者，總會錯過領取口罩、防疫物資的機會。為了填補這些缺口，香港關愛扶貧協會自去年12月已著手準備派發米、廁紙及全球貨源緊絕的口罩，並聯同社福機構合作派發給香港一些居住遍遠且貧窮的長者。

看到一些長者嚴重缺乏物資，甚至排隊領取物資後空手而回，便覺得自己要挺身而出為社會「做點事」。

▲ 駱先生認為，只要每個人都出點力，社會就會變得更好。

65歲的駱先生是名企業家，6、7年來一直低調地透過其創辦的「香港關愛扶貧協會」行善，在社區老人院舉辦長者活動。最近新冠肺炎疫情嚴重，駱先生一直留意疫情發展及長者的需求。

留意到不少長者一方面缺乏口罩等物資，一方面連排隊都買不到口罩，甚至有長者要清洗口罩重用，種種現象都令駱先生於心不忍。所以，他決心要為長者尋覓口罩，不計成本，最後在全球一罩難求的情況下，捱炒價「撲到」2萬個口罩。

上門派發物資更到位

2萬個口罩，不多也不少，到底怎樣才能將物資放到最有需要的人手上？駱先生認為，假如店舖或街上派發，一來太受注目，二來難以出門的長者也無法得到口罩，難達到他派發口罩的初心。

哪群人最有需要？這群人無兒無女，孤獨老人才是最需要物資的人士。在店鋪派發會太受注目，未必真正幫助到社會被遺忘的一群，倒不如直接上門派物資。「點到點」，整件事更「到位」。

他從社福機構中了解，發現社會上有一群居住遍遠地區的獨居長者，他們因為患有長期病而定期要到醫院覆診，假如沒有口罩，將會有極大感染風險。他馬上籌備所有物資，聯同社福機構上門每戶派發10個口罩、廁紙及2公斤米。

物資其實不值多少錢，主要作應急之用。將會在18區派發，特別給予行動不方便或有病痛的長者，以及無家者。個個出點力，社區就會變得更好。我不用回報，這只是件微不足道的事。

▲ 抗疫三寶包括10個口罩、2公斤米及2卷廁紙。(林綺虹攝)

被遺忘的一群寮屋劏房戶長者

訪問當日，記者跟隨探訪隊伍到洪水橋2戶患有長期病的長者家中。這2戶的長者分別是85歲的文叔及84歲的黃伯，二人均租住在寮屋劏房，位置隔涉，空間狹小，全屋只有150呎。

▲ 文叔感謝善心人上門派發口罩。(林綺虹攝)

文叔自10多年前已有血壓高及左心室肥大問題，約每2個月便要去醫院覆診一次。文叔指，明白疫情嚴重，自己年紀大容易感染，所以已減少出門次數。不過，實在沒有辦法取消醫院覆診，所以在2月尾時也「唯有行事小心點」，帶著口罩去醫院。

而為了節省口罩用量，文叔也會重用口罩，假如只是到街外買菜，便會將用過的口罩「赤裸裸」地晾在桌子上。文叔表示，非常感謝機構選擇上門送贈物資，因為每逢見到長者排長龍領取口罩，便覺得悽涼：

捱10個8個鐘排隊輪口罩，真的慘，空手而回更慘！我寧願不出街，不用口罩。

另一位曾患大腸癌的黃伯同樣非常感謝有人上門送贈物資。黃伯已居住在寮屋劏房50多年，家中堆滿雜物且行動不便。他表示，除非去醫院覆診，否則其實都不喜歡戴口罩，因為戴口罩「好辛苦，難以呼吸」。

▲ 黃伯的家堆滿雜物，空間狹窄。(林綺虹攝)

走進最基層的生活環境，駱先生心痛長者住在極其簡陋的寮屋，搖頭嘆息：

寮屋前身是雞棚、豬棚，以前給雞、豬居住的地方，居然變了人住……

▲ 黃伯的家堆滿雜物，空間狹窄。(林綺虹攝)

除了獨居、患病長者，協會亦即將派發物資予露宿者。駱先生自20多年前已常與露宿者閒聊，他深明露宿者的困難，且知道他們背後都有故事，所以希望略盡綿力，幫助這班朋友，不求回報：

自己幫到就要幫，不要計回報。

記者：楊宛茜