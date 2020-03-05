【法證先鋒IV】李龍基一生多情歷兩段婚姻　深圳擁6個物業歸太太名下

▲ 李龍基於內地擁6個物業，全部歸妻子名下。

TVB劇集《法證先鋒IV》本周單元「水泥童骨案」，蘭姨（黎燕珊飾）被譚以喬（前名為王明禮，古明華飾）指證為當年殺害親子的兇手，高Sir（黃浩然飾）返回案發現場靈機一觸找出「天眼」，希望獲得更多的線索。

高Sir所指的「天眼」正是由李龍基演的盲人攝影師卓亨，由於卓亨曾於大山村一帶到處攝影，或能提供案發當年的相關照片，李龍基的角色頓成破案關鍵。

挑戰盲人攝影師一角，李龍基接受TOPick訪問時表示：「今次演很特殊的角色，因為是個盲人攝影師，身邊朋友聽到也覺得很奇怪。」

▲ 李龍基於《法證先鋒IV》演盲人攝影師。

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李龍基做義工

但李龍基卻認為：「盲人是心水好清的人，我以前也有到過盲人中心做義工探訪及表演，也有試過與盲人一起工作。初時我也會思考要怎樣與他們溝通，但其實他們很清楚自己在做什麼。」

他續指：「憑以往與盲人相處的經驗，我努力代入角色去演，其實有時跟朋友說話，對方聽到但未必真正接收到，最重要都是用心去感受。」

▲ 李龍基近十多年狂接登台騷，吸金力不弱。(取自facebook)

李龍基成深圳樓王

酒廊歌手出身的李龍基，唱得又演得，於80年代開始演戲，當中屢次演皇帝而有TVB御用皇帝之稱號。演皇帝三妻四妾，現實中的他也是情聖，曾歷兩段婚姻外。

李龍基其實是愛妻號，他早在廿年前開始在內地置業，現在他於當地擁有6個單位成「深圳樓王」。

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▲ 李龍基把血汗錢投資「磚頭」保值。（黃建輝 攝）

因為他早年曾歷生意失敗，由此明白投資「磚頭」最穩陣。22年前他跟第二任妻子結婚後，便移居深圳居住，更於當地狂掃優質盤，至今於內地擁有至少6個物業。事實十多年來，李龍基以登台為主，最高紀錄1個月內赴6個國家登台，吸金力不可少覤。

李龍基曾於訪問透露，首個內地物業位處深圳布吉，當年只花14萬人民幣就當上業主。

另外他覺得福田區很有潛力，多年來購下數個500至700呎單位，曾說：「那時候的樓價很便宜，700多呎的單位只賣40多萬人民幣，自住那個1300呎單位，2000年以80萬人民幣購入，現在升值不止10倍。」

▲ 李龍基跟歌手好友不時相聚。(取自facebook)

物業歸太太名下

李龍基將置業的事宜交給太太處理，所有物業亦歸太太名下，讓她有6個物業收租。

原來李龍基明白到太太比自己年輕27歲，望留下物業給她作為保障，他曾說：「萬一我賺不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」

李龍基歷過兩段婚姻，於70年代結婚，惟最終離婚收場，跟前妻育有兩女一子。

他承認當時年少氣盛又花心，不懂體諒另一半，導致婚姻失敗。

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▲ 李龍基為《流行經典50年》常客。

李龍基異性緣旺

至1998年，他覓得第二春，跟比他年輕27載的內地女子再婚。

不過68歲的他仍甚有異性緣，去年11月，李龍基被拍得跟一名貌似馮盈盈的長髮索女，一起出席盆菜婚宴。期間二人舉止親暱，之後二人又被拍得於旺角逛街。

事後他澄清跟長髮索女是相識十幾年的朋友，對方由美國返港，只是帶她周圍行逛而已。

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