【口罩供應】南韓疫情嚴重實施臨時限購口罩令　下周起每人每周限購2個口罩

▲ 南韓政府實施每人每周限購2個口罩。

南韓的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，大邱市的邪教「新天地教會」引發大規模爆發，市面上的口罩和消毒用品亦被搶購一空。韓國3月5日下午公布，再多322宗確診病例，全國累計升至6,088宗，死亡人數累計33人。

韓國政府現正探討全面禁止口罩出口，並採取臨時限購措施，南韓市民從3月9日起每人每周最多只可購買2個口罩。

據韓媒報道，南韓政府早前宣布，2月26日至4月30日，全面禁止銷售商出口口罩，但生產商仍可出口少於產量10%的口罩，不過由於疫情愈趨嚴重，政府現正探討全面禁止口罩出口的方案。

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▲ 南韓市民大排長龍購買口罩。（AFP圖片）

每人每周限購2個口罩

目前南韓口罩產量工作日可達1000萬個以上，但周末減半，政府決定發放補貼，擴大周末的產量。

另外，政府決定進一步擴大通過藥房、郵局和超市等公共渠道銷售的口罩量，同時為解決供不應求的根本性問題，政府決定採取臨時限購措施，從3月9日起每人每周最多只可購買2個口罩，而3月6日至8日期間，每人亦只可限購2個口罩，當局會通過醫藥品安全使用服務系統防止重複購買。

對於未能迅速及充足地向置民供應口罩，南韓總統文在寅在3月3日曾公開向民眾道歉。他指出，即使口罩短缺，也須保證口罩分配平均，並建議大家有效使用口罩，尋求國民的理解和配合。

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責任編輯：林愛娜