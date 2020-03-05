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【日本疫情】港人自2004年起赴日免簽證　康泰、縱橫遊、東瀛遊取消3月出發日本團

社會 20:37 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

康泰旅行社決定取消本月出發的所有日本旅行團。(資料圖片)

日本一向是港人的旅遊熱門地，日本暫停港人免簽證入境措施，並由下周一起所有來自中國及南韓的人，需要在政府指定設施隔離14日。康泰旅行社今日（5日）發聲明指，決定取消本月出發的所有日本旅行團；縱橫遊亦宣布取消由3月9至31日所有日本團，包括北海道，四國及九州的團隊，涉及10多團約300位客人。客人可以免手續費全數退款，全團或保留六個月。

【遊日注意】日本擬宣布全國進入緊急狀態　強制從中韓入境人員隔離14日

康泰旅行社今日發聲明指，鑑於日本引用檢疫法，要求所有來自中國的旅客進入指定檢疫設施隔離兩星期，同時擬收緊香港人免簽入境的特別安排，決定取消3月6日至3月31日期間出發的所有日本旅行團，受影響的旅行圍約有15團，共約300名團友。

聲明指，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款，而4月1日或以後出發的日本旅行團將於稍後再作安排。

【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知

另外，鑒於最新日本入境限制，縱橫遊宣布由3月9至31日，將取消所有日本團，包括北海道，四國及九州的團隊，涉及10多團約300位客人。客人可以免手續費全數退款，全團或保留六個月。4月1號之後的日本旅行團將於稍後時間再作安排。縱橫遊現時約有5團在日本，有關人士不需提早返港。

【日本禁入境】日本暫停港澳地區免簽證入境　更改機票＋取消機票＋機票改期＋手續費

EGL東瀛遊決定取消3月9日至3月31日期間所有日本旅遊產品，合共約1500人受影響，當中包括旅行團、自由行及Love'sOn海外婚禮服務。現時東瀛遊仍有約15個旅行團及自由行顧客在當地，合共約350人。

東瀛遊表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。東瀛遊已陸續通知受影響顧客。

持有香港特別行政區護照的人士，自2004年4月1日起人可免簽證到日本旅遊，最長逗留時間為90日。

記者：郭詩詩

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