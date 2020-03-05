【日本禁入境】港人自2004年起赴日免簽證　旅行社：若簽證條件太苛刻或取消3月中日本團

▲ 縱橫遊今日（5日）發聲明指，若日本簽證條件過於苛刻，將取消所有3月份出發日本團隊。（資料圖片）

日本一向是港人的旅遊熱門地，有指日本將暫停港人免簽證入境措施，由下周一起所有來自中國及南韓的人，需要在政府指定設施隔離14日。縱橫遊常務董事袁振寧表示，若簽證條件過於苛刻，將取消所有3月份出發日本團隊，惟現時不打算取消3月中出發的團。

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縱橫遊今日（5日）發聲明指，日本擬定推出強制措施，要求從中國及韓國入境日本的旅客隔離檢疫14天，並且打算暫停已經發放給來自中國的旅客簽證，並擬暫停香港、澳門及韓國的免簽證措施。縱橫遊現時約有5團在日本，有關人士不需提早返港。

聲明又指，3月份仍然有10多團約300人準備出發，旅行社將積極地與日本旅遊局再次求證，若簽證條件過於苛刻或入境後需要強制隔離，將會免手續費取消所有3月份出發的日本旅行團。

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袁振寧表示，3月中出發的日本團主要是到九州、北海道及四國，影響人數約300人。他指，現時並無打算取消3月中出發的團，又稱如日本當局推出強制措施，將會視乎簽證的條件是否太苛刻，例如要求旅客證明沒有患上新冠肺炎，或需要隔離檢疫14天等，否則旅行社將無條件退回相關的團費。

他又認為其措施是因應疫情而作的短期措施，又指出如旅客到日本後，當局才有一些較苛刻的防疫措施，將會按照相關的旅行社條例作出賠償，呼籲將前往日本的旅客要留意當局最新發展。

持有香港特別行政區護照的人士，自2004年4月1日起人可免簽證到日本旅遊，最長逗留時間為90日。

記者：郭詩詩