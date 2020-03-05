「玩具大王」家族彩星集團創辦人陳大河　在白加道寓所昏迷猝死

▲ 白加道27號Altadena House為老牌豪宅，名人聚居。（香港經濟日報資料圖片）

山頂白加道27號Altadena House豪宅，今日(5日)下午12時許，有一名87歲姓陳老翁在單位床上昏迷，警方及救護員接報到場，將老翁送往律敦治醫院搶救後，證實死亡。經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

據悉，猝死老翁為陳大河，籍貫廣東潮州普寧，是彩星集團創辦人。本報已致電彩星集團查詢事件屬實。

彩星集團創在香港上市（00635），為香港「玩具大王」家族，其公司當年旗下美國彩星玩具實業股份有限公司，生產為人熟悉「忍者龜」、「金剛」等品牌玩具。陳熱心教育界，2002年曾損贈4,000萬元給香港理工大學、香港城市大學及香港公開大學。

山頂白加道27號Altadena House豪宅，不少名人聚居，大廈於1974年落成，共有18個單位，鮮有人放盤成交，大部份業主均持有物業多年，至去年10月初，低層Ｃ室複式一個單位，實用4,073方呎，由天富置業有限公司由1966年起持有，董事包括嘉頓家族後人張尚羽等，以2.45億元連車位易手，新業主登記買家是郝煒銘(KWOK WAI MING EDWIN)。

記者：廖傑堯