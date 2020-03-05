【日本簽證】日本暫停港澳地區免簽證入境　更改機票＋取消機票＋機票改期＋手續費

▲ 日本擬暫停港澳免簽證安排，各大航空公司退票、改票安排。

日本政府今日下午（５日）預料將公布有關加強抗疫的措施。據日媒《讀賣新聞》及《產經新聞》報道，有關措施包括強制規定中韓旅客入境須隔離14天及暫停港澳旅客的免簽待遇。TOPick為大家整理了各大航空公司退票、改票安排。

【遊日注意】日本擬宣布全國進入緊急狀態 強制從中韓入境人員隔離14日

國泰航空 / 國泰港龍航空【官網連結】

退票：不獲豁免手續費

重新訂位/更改航點：免費

適用於所有2月4日或以前，經由全球辦事處發出，並於2月4日至5月31日涉及抵達香港、由香港出發由香港出發及過境香港行程。

HK Express【官網連結】

取消3月7日至5月29日期間往返香港與石垣之航班。

退票：免費

更改出發日期：免費，僅限一次

重新訂位/更改航點：免費

新航班必須於原定出發日期起6個月內出發，並須受機位供應限制

取消2月12日至6月12日期間往返香港與宮古(下地島)的航班。

退票：免費

重新訂位/更改航點：免費，僅限一次

必須支付票價差額，新航班必須於原定出發日期起6個月內出發，並須受機位供應限制。

新航班必須於原定出發日期起6個月內出發，並須受機位供應限制

【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知

香港航空【官網連結】

航點：東京、大阪、沖繩、札幌、岡山、米子、鹿兒島

重新訂位 /更改航點：免費

退票：免費

往返以上目的地或在香港中轉並持有已確認機位的香港航空機票的乘客豁免重新訂位、更改航點或退票的費用。

ANA 全日空【官網連結】

退票：免費

更改出發日期：免費，僅限一次

適用於2月26日或之前購買，1月20日至4月30日期間由香港出發往返日本的機票；或4月20日前免費更改登機日期一次，新出發日期須為6月30日或之前。

JAL 日本航空【官網連結】

退票：免費

更改出發日期：免費，僅限一次

適用於2月27日或之前發出，1月24日至4月20日期間由往返香港的機票；或4月20日前允許免費更改登機日期一次。

樂桃航空【官網連結】

退票：免費

重新訂位 /更改航點：免費

適用於2月27日或之前購買，2月10日至3月28日期間出發及抵達香港國際機場的所有航班，或免費轉乘同一航線的其他Peach替代航班，須於4月20日前出發。

Jetstar【官網連結】

2月23日至6月1日取暫停東京往返香港的航班（GK23、GK20）。

退票：免費

重新訂位 /更改航點：免費，須承擔票價差額

更改出發日期：免費

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責任編輯：陳珈希