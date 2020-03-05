【縮水版假鈔】$500「縮水版」假鈔　 警搗破「金牛」及100元印「練功券」鈔

▲ 警搗破「金牛」及100元印「練功券」鈔。

近日網上流傳一張懷疑是500元的偽鈔相片，無論圖案與色澤與真鈔「大牛」十分相似，在從相片看見，「大牛」的尺寸較小，市民如果稍一為慎，都會誤收假鈔受騙。警方今日(5日)表示，搗破一個涉嫌以「練功券」偽鈔行騙集團，撿獲不同面值100元、500元及1,000元的偽鈔，總值30萬元，行動中在屯門區拘捕7男3女，23歲至42歲，其中主腦是一名持香港身份證印度籍男子，他透過不法途徑購入偽鈔，再以面值10％價值轉售給集團成員，以不同途徑散貨。

新界北總區刑事總部(行政及支援) 警司陳憲鈞指，該批偽鈔質素粗劣，無任何防偽特徵，並印有「練功券」字樣，市民只要小心便可認出。集團至今被發現涉及17宗案件，損失約10萬元，主要活躍地區有屯門、元朗、上水及紅磡，在便利店、的士、快遞及手機店舖購物等地方使用偽鈔。

警方破以「練功券」行騙偽鈔集團 涉17宗案拘10人

▲ 警方檢獲不同面值的偽鈔。(黃傑偉攝)

陳憲鈞表示，騙徒行使偽鈔手法，一般在昏暗、多人繁忙環境，以及混合其他真鈔使用，以圖蒙騙受害人。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁，

提醒市民辨別真偽鈔票4招：

1. 右上角有動感光亮圖案－輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動；

2. 開窗金屬綫大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動，由紅轉綠色；

3. 高透光水印；背光可見銀碼數字；

4. 以及明顯的凹凸手感。