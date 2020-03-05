  • 19°C
香港時間 : 2020305日 (四) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【縮水版假鈔】$500「縮水版」假鈔　 警搗破「金牛」及100元印「練功券」鈔

精明消費 17:44 2020/03/05

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

警搗破「金牛」及100元印「練功券」鈔。

近日網上流傳一張懷疑是500元的偽鈔相片，無論圖案與色澤與真鈔「大牛」十分相似，在從相片看見，「大牛」的尺寸較小，市民如果稍一為慎，都會誤收假鈔受騙。警方今日(5日)表示，搗破一個涉嫌以「練功券」偽鈔行騙集團，撿獲不同面值100元、500元及1,000元的偽鈔，總值30萬元，行動中在屯門區拘捕7男3女，23歲至42歲，其中主腦是一名持香港身份證印度籍男子，他透過不法途徑購入偽鈔，再以面值10％價值轉售給集團成員，以不同途徑散貨。

新界北總區刑事總部(行政及支援) 警司陳憲鈞指，該批偽鈔質素粗劣，無任何防偽特徵，並印有「練功券」字樣，市民只要小心便可認出。集團至今被發現涉及17宗案件，損失約10萬元，主要活躍地區有屯門、元朗、上水及紅磡，在便利店、的士、快遞及手機店舖購物等地方使用偽鈔。

警方破以「練功券」行騙偽鈔集團　涉17宗案拘10人

警方檢獲不同面值的偽鈔。(黃傑偉攝)

陳憲鈞表示，騙徒行使偽鈔手法，一般在昏暗、多人繁忙環境，以及混合其他真鈔使用，以圖蒙騙受害人。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁，

提醒市民辨別真偽鈔票4招：

1. 右上角有動感光亮圖案－輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動；

2. 開窗金屬綫大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動，由紅轉綠色；

3. 高透光水印；背光可見銀碼數字；

4. 以及明顯的凹凸手感。

相關文章

【假鈔出沒】100元練功券偽鈔以假亂真　長洲街坊中招淘寶6元有100張
18:44 2019/10/11
【假鈔出沒】100元練功券偽鈔以假亂真　長洲街坊中招淘寶6元有100張
網絡熱話 香港身份證 罪案

最高瀏覽

【痛失摯愛】愛妻被抗生素奪命一年　4孩單親爸仍WhatsApp太太︰這種痛沒法痊癒
13:55 2020/03/03
【痛失摯愛】愛妻被抗生素奪命一年　4孩單親爸仍WhatsApp太太︰這種痛沒法痊癒
【法證先鋒IV】蘭姨成水泥藏屍案疑犯　高Sir記起一名關鍵人物：或者真係有天眼
14:06 2020/03/04
【法證先鋒IV】蘭姨成水泥藏屍案疑犯　高Sir記起一名關鍵人物：或者真係有天眼
【遇人不淑】妻子蹲地洗衫做家務 丈夫嘲校花變免費保母：現在還不是乖乖給我做飯
14:27 2020/03/01
【遇人不淑】妻子蹲地洗衫做家務 丈夫嘲校花變免費保母：現在還不是乖乖給我做飯