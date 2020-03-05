【澳門消費卡】澳門每人派$3000元電子消費卡　3月申請5月派錢消費

▲ 3,000元的電子消費卡必須在澳門的餐飲、零售、生活百貨等場所消費，以振興當地經濟。

新冠肺炎疫情持續，澳門政府今日（５日）公布正加快推動一系列經濟援助措施，以紓緩居民及各行各業的經濟壓力，其中包括將於3月中旬讓澳門居民申請電子消費卡，每人可獲派3000元，然後最快可以在5月使用消費。

經濟財政司司長李偉農今（5日）表示會向澳門居民每人發放面值為澳門元3,000元的電子消費卡，消費卡必須在澳門的餐飲、零售、生活百貨等場所消費扣帳，並以3個月為期限，希望可以透過電子消費卡推動本地消費。

政府預計會於3月中旬啟動「電子消費卡」的居民登記程序，5月份至7月份全澳居民可正式持卡消費，預計開支為澳門元22億元。3月中旬至3月底，全澳居民可使用澳門金融管理局的網上系統進行登記，選取指定時間及地點（政府機構或銀行）領卡。居民可在4月份間，按已選取的指定時間及地點，出示身份證領卡領卡。而在5月份至7月份，居民可正式持卡消費政府部門將於稍後公佈整項安排的細節。

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而在防疫抗疫期間，為紓解居民居家的水電費用開支，澳門政府早前已宣布推出免繳住宅用戶3個月水電費措施。此外為了向包括中小企在內的商戶提供更大支援，澳門政府推出「企業商號水電費補貼措施」，設定金額上限，為期3個月。水費方面，豁免住宅用戶本年3至4月發單月份所涉及的水費，以及5至6月發單月份所涉及的一半水費，預計開支為澳門元5,500萬元。

電費方面，澳門政府將豁免住宅用戶本年3至5月發單月份所涉及的電費，而電費補貼上限則為每戶每月澳門元10,000元。此項惠民措施涉及的住宅數量約為22萬戶，電費豁免預計開支為澳門元2.4億元。

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記者：郭家穎