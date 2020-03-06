【齊心抗疫】港媽創業開果醬店遇疫境　不忘初心送酒精予社福機構助基層

在新冠肺炎（武漢肺炎）的陰霾下，各行各業均處於艱苦經營中，尤其是小企業小品牌更要自求多福。2011年由網店開始的Nicole's Kitchen，主理人黃婉秋（Nicole）是港媽一名，產品以媽媽用心製造的手工果醬為主，多年來成績穩步上揚，產品亦愈見增添多元化。

惟面對當下的社會現況，她笑言不會坐以待斃，積極步署，只是明白有些事不是人可以控制，努力過後，結果就交給上天吧！

品牌踏入第９個年頭，遇到去年的社會運動時，Nicole說實在有影響，營業額約跌近一半，但未至於現在的嚴重。「但又話說回來，那時大家都會出街，只是沒甚麼心情，現在是沒人夠膽行街行商場，不敢消費，我在某些超市上了架的貨品，的確是銷情一般。」

▲ 此一系列果蜜茶是她近年的傑作，甫推出已受歡迎。(圖：被訪者提供)

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她續道：「幸而我的商品一直以網購為主，加上現時又跟幾間本地雜貨網店合作，情況還算不賴。」問她會如何計劃？Nicole竟說還未有，「要好周詳的計劃嗎？以前都曾有，但一場社會運動、一次疫症就已經打亂了。」

沒忘創業初衷

營商還未夠10年的Nicole，已經領會到作為一個本土品牌，對於社會是有種責任和需要關注弱勢。

「我沒有忘記創業時的初衷，當時因為大兒子對食物敏感，使我開始關心食品製造的添加化學或人工物料的問題。我到現在都不明白何解可以在食物內加入這些對人體無益，甚至有害的東西。」她說時仍帶點憤怒。

▲ 疫情持續，最近便和丈夫送酒精予有需要的社會機構。(圖：被訪者提供)

正因如此，她開始為家人製造天然無添加果醬，亦從中思考自己的人生方向。老實說，Nicole 不少人眼中是會招人妒忌港太，因有愛鍚自己的丈夫、可愛乖巧的兒子，家住獨立屋，有自己品牌生意，然而不說不知，她那些年過得不快樂！

反思自己出路

Nicole稱：「那時在家煮果醬時都會胡思亂想，多愁善感，尤其是二仔出世後，整個人變得更抑鬱。我不想因為自己的情緒影響與丈夫和兒子的關係，於是便一直想在照顧孩子之餘，自己可以怎樣做。」

當那她覺得可以嘗試把無添加果醬放到網上賣，於是和丈夫商量過後，竟然得到支持：「此外還得到老爺的支持，把他在沙田的工廠讓給我作工場和辦公室，真的是膽粗粗便去做。」

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▲ 黃婉秋(Nicole)說現時營商環境進入嚴冬，但會積極諗計，她常親自入工場研發新產品。(圖：被訪者提供)

她回想說那時實在甚麼都不懂，只是覺得甚麼都要真材實料，把各式時令生果不斷試不斷煮，又自己設計品牌包裝，一腳踢之餘，也照顧到家庭。「都要多謝兩個仔仔給我的鼓勵，他們那時年紀都很少，卻沒有扭計，反而說：『媽媽我地明白你做的事，放心去做吧。』」多麼的讓她感動。

▲ 她自言最喜歡由奶奶處得靈感的產品--芝麻黃薑油，炒菜撈麵醃肉皆宜，且還對女士補身有益。(圖：被訪者提供)

直至2015年被誠品生活邀請作實體店，品牌令到更多人認識，她說到做實體店是另一種營商經驗，要兼顧的事更多和複雜，生活也更忙碌。但她由始至終給自己的守則，就是不能忽略照顧家人。

▲ 她自言最喜歡由奶奶處得靈感的產品--芝麻黃薑油，炒菜撈麵醃肉皆宜，且還對女士補身有益。(圖：被訪者提供)

「因為金錢是賺不完的，生活需要有平衡點，工作有時，休息有時嘛。」她不諱言經歷了去年的社會運動和持續的肺炎，更令她覺得要活在當下，要愛自己，才能愛別人。

▲ 她是馬來西亞人，又愛好烹飪，上年便出版了以這本東南亞菜式的食譜。(圖：被訪者提供)

就如最近她便和丈夫去深水埗某區中心派發酒精，下周還會去醫院，「不會以事小而不為，但亦不會到處講，只是能夠做到幾多就幾多，香港人要用自己方法自救。」

忘了說，Nicole其實是嫁來香港的馬來西亞人耶！

記者：郭秀芳