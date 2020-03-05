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藝發局推5,500萬元紓困計劃　助藝文界渡過難關

社會 17:54 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

民政事務局增撥5,000萬元予藝發局加強「藝文界支援計劃」，冀助業界渡過難關。

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，本地藝術工作者及藝團生計大受影響。政府早前推出總額300億元防疫抗疫基金，並撥出1.5億元予民政事務局支援藝文界，其中藝發局獲民政局從該基金增撥5,000萬元，以加強「藝文界支援計劃」，預計逾630個團體或計劃，以及約4,600名個人藝術工作者可受惠。

藝發局主席王英偉表示，去年下半年的社會運動導致不少藝團的活動需取消，故藝發局於農曆年前推出預算500萬元的「藝文界支援計劃」，加強支援獲局方資助的中小型藝團及藝術工作者。惟今年藝文界因疫情影響，業界面臨「手停口停」問題，他稱局方冀「加碼」後的支援計劃，不論是否獲藝發局資助的藝團及藝術工作者，均能運用獲資助金額，支付前線及後勤員工薪金，紓緩財政困難。

有關計劃的受惠對象主要分為4類，包括獲藝發局資助的61個團體；獲藝發局資助的非出版、出版或文化交流等計劃；非藝發局資助舉辦的藝文計劃，以及個人藝術工作者。其中獲藝發局資助的團體或計劃，分別可獲最高13萬元或3萬元一筆過資助；非藝發局資助的計劃或個人，亦可獲最高15,000元或7,500元資助金額。

另外，藝發局的4個藝術空間，包括黃竹坑創協坊、觀塘柏秀中心及泛亞中心，以及大埔藝術中心的租戶，亦可由上月起免繳3個月租金，惠及76個藝術家及12個藝團。

王英偉指，因應社會現況，計劃暫不設截止申請日期，合資格的藝團或藝術工作者於邀交申請後約1個月內可獲發支援金。他續指，有關資助金額以補助為主，未必做到「人人滿意」，強調會盡量簡化審批程序，亦不會在計劃內抽取金額作行政費用途。

 

疫情 王英偉 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 香港藝術發展局

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