【法證先鋒IV】黃浩然譚俊彥疫境強身　朱晨麗完成隔離首現身宣傳《法證》

▲ 一眾《法證先鋒IV》演員出席宣傳活動。（黃建輝 攝）

TVB熱播劇《法證先鋒IV》今日（3日）舉行記者會，劇中演員黃浩然、譚俊彥、朱晨麗、陳煒等齊齊現身造勢。新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，已為人父的黃浩然和譚俊彥表示一直都有做運動，且於活動上親身示範健身操。完成隔離後的朱晨麗首度出席公開活動，她認為這次的角色是一個既冷酷又有柔情一面的Madam。

《法證先鋒IV》一眾演員出席宣傳活動，親身示範瑜珈及健身操後接受各傳媒訪問。

▲ （黃建輝 攝）

劇集收視破了紀錄，主演的黃浩然和譚俊彥都表示很開心，且希望能繼續有更多好消息。

劇中的高Sir和郭Sir熱愛打MMA，現實中的二人也有做運動的習慣，在疫境中更需要強身健體。

▲ （黃建輝 攝）

黃浩然笑言兩名兒子會幫他操練，玩「打架遊戲」，有時也會有他們外出放電，特意選擇在平日到海灘玩樂，且會時刻做好消毒及清潔工作，以及注意個人衛生。

▲ （黃建輝 攝）

譚俊彥則指小朋友現時已轉為網上上課，不過也因此使用多了電子產品，因而需要想辦法縮短看電視的時間，改為帶小朋友到公園遊玩。

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朱晨麗於新年期間回家鄉蘇州過年，她表示如今已回港已一段時間，「已完成超過14天的自我隔離，出門會戴口罩，沒必要不會外出去聚會，基本上都留在家中。」

▲ （黃建輝 攝）

談到劇中的角色，飾演高靖的她表示：「雖然職場上是一個比較Cool的Madam，認真又打得，但生活中對着哥哥會有柔情的一面，也會有挑皮的一面。她因童年經歷以致很感性，有時候對着疑犯，特別是有關與家人相處的情況，她也會表現得比較激動。」

她認為戲中最大挑戰是面對很難讀的對白，「這條Team都很開心的，日對夜對，有很多字大家都不懂得如何去讀，我們都很齊心，一起消化它，很難能可貴。」