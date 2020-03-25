【與外傭相處】兩代港媽分享與外傭相處溝通之道　應否放權限讓外傭管教小朋友？

▲ 兩代港媽分享與外傭相處頗具心得，80後在職媽媽Babie（右2）和外婆Jercy（左2）都認為包容與體諒是最重要的。兩旁為所聘的其中兩位外傭。(車耀開攝)

新冠肺炎疫情下，負責家頭細務的家傭姐姐是家中防疫的第一道防綫，育有兩歲女兒的Babie有自己的公關公司，因工作關係難照顧囡囡，需僱用3位菲律賓傭工，包括湊大自己的外傭Jocy。由於感激外傭肯再度離鄉別井，回來照顧她們一家三代人，令她感到應為外傭出一分力，月前設計了支援外傭的fb專頁，望彼此打破文化隔膜，作為80後媽媽，她又是如何跟外傭做好拍檔？

▲ 現已半退休的Jercy(左)回想當年是刻意挑選高學歷的姐姐，幫忙教育孩子。(車耀開攝)

姐姐照顧婆孫三代人

育有兩歲女兒的Babie有自己的公關公司，因工作關係難照顧囡囡，現需僱用3位菲律賓傭工，而當年湊大她的菲律賓外傭Jocy，現在主力照顧她媽媽Jercy。

80後媽媽Babie指出，外傭Jocy自來港就一直照顧她們姐妹倆，輾轉已20多年，早年已回國，Jocy憑多年的積蓄及善於投資，回國後已有車、有屋、有地 ，但跟Babie的媽媽有很深感情。

本來她已很富足，但因我已組織自己的家庭，未能經常陪伴媽媽，便再度邀請她回港，照顧媽媽及家人起居生活，Jocy再度離鄉別井的決定，純粹是因對我家的一份情意，令我感到應為外傭出一分力。

▲ 專頁至今已有3,000多個追蹤者，平均每個post也有數十個likes和comment。(網上截圖)

80後媽媽Babie回想，因母親也是繁忙working mum，因工作忙碌，故她年幼時較多由外傭Jocy照顧起居。而當年Jocy在她9歲時來港，不懂聽中文，又對香港本土飲食未能掌握，有一段時間很狼狽，但她年幼時已觀察到媽媽怎樣對待外傭，耳濡目染下，也學會體諒她們的辛勞。

Jocy更似是管家，當她行為過火，會開口斥責，也會管教看電視時間。記得親友們曾誤會她會否權力過大，但我媽媽給她權力管我們，因為她夠嚴，也有助我由細建立規律性格。

Babie的媽媽Jercy是前老師及現任元朗公立中學校友會會長，Jercy只聘請過一位外傭，笑言支持女兒成立支援外傭的fb專頁，並不時提出意見。外婆Jercy強調：

外傭Jocy來我家時，只是18歲， 可說把自己青春也給了我們家庭，她離鄉別井需要很大勇氣。現在，我也一直把外傭當做家庭的一分子， 經常一起吃自助餐、旅遊。

▲ 湊大80後港媽Babie的外傭Jocy，現在主力照顧外婆，但對Babie的女兒也細心照顧。(車耀開攝)

教下一代尊重姐姐

外婆Jercy回想當年，是刻意挑選高學歷的外傭，幫助教育小朋友；而外傭Jocy在大學修讀電腦，能說較純正口音英語，而且容易溝通、理解她的指示。

這段僱傭關係維持了20多年，外婆Jercy眼見很多僱主跟外傭常有不愉快事件，認為不外乎是缺乏溝通和信任。

由於僱主和外傭往往在語言上溝通不足，再加上家庭來了個新成員，大家都是從「陌生人」開始， 如果缺乏包容和諒解， 在磨合上往往會出現很多問題。

外婆Jercy在學校任教多年，自言感到要教好外傭，跟教好學生無異，包括指示清晰，賞罰分明；給多點空間她們進步，相處時多易地而處，以同理心去處理問題，同時亦要耐心教導。

外傭初來時，難免戰戰兢兢、患得患失，偶爾犯錯也不是她們想的，但若一錯便責罵，而不先諒解，便會令她們受挫。

▲ 外傭姐姐會教囡囡閱讀。(受訪者提供)

外婆Jercy表示，現在女兒經常帶同外孫女及2位外傭探訪她，外傭Jocy也會有機會照顧到自己的外孫女，作為外婆，她也觀察到資深外傭姐姐和年輕外傭姐姐，管教幼兒的模式也有不同。

外傭Jocy對我女兒和外孫女，同樣嚴格。Babie有她管教自己外傭的一套風格，她的外傭對外孫女的管教是鬆手一點的。

Babie認同母親視外傭為家人，對待她們要有同理心，但她不會強求外傭要高學歷，只要明理便足夠。而現代家庭大多視外傭為拍檔，需要她們跟自己合作看住頭家，故溝通是非常重要。

我跟兩位外傭相處也很愉快，我很清楚自己才是媽媽，若過了界綫，期望外傭代替自己，完全不健康，也令她們有無謂壓力。另外，我也會將心比己。雖然我都有在客廳設置鏡頭，但會跟外傭們說清楚我的擔心，不是為監察她們。

▲ 自費請2名姐姐Dhell和Jack(左)去旅行。(受訪者提供)

80後港媽Babie笑謂，跟外傭溝通也是一門藝術，但她務必要求孩子要聽外傭話，不讓她欺負外傭，或以小主人身份駕馭外傭。故此，放權限讓外傭可以管小朋友，也是需要。

記者：胡麗珊