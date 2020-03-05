【日本免簽證】日本暫停港澳地區免簽證入境　Asia Miles更改機票＋取消機票＋機票改期＋手續費安排

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，日本政府今日下午（5日）預料將公布暫停港澳旅客的免簽證入境待遇。多間航空公司因應疫情亦作出特別票務安排，如以「亞洲萬里通」 （Asia Miles）換領機票，想取消或更改，又應如何處理？TOPick為大家整理Asia Miles特別票務安排。

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據「亞洲萬里通」官網消息，國泰航空豁免「亞洲萬里通」獎勵機票的服務費用，此項特别豁免適用於所有2020年2月4日或之前簽發，並於2020年2月4日至5月31日涉及抵達香港、由香港出發及過境香港，而已確認國泰航空或國泰港龍航空機位之原定機票。

取消行程及退票：不獲豁免

重新訂位／更改航點：免費更改

適用情況：

行程須於2020年2月4日至5月31日涉及抵達香港、由香港出發及過境香港，並已確認國泰航空或國泰港龍航空機位，需於2020年5月31日或以前提出有關要求。

更改後的出發日期必須為2020年12月10日或以前，並須受艙位供應限制，而機票有效期亦將作相應調整。

若更改後的出發日期已超過機票有效期內，重新簽發機票的服務費用可獲豁免。

可更改往返任何國泰航空／國泰港龍航空的航點，須受艙位供應限制並支付里數及税務之差價。

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責任編輯：陳珈希