【3月6日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月6日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周五（6日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

Me2YouAPP售104,500個口罩

Me2YouAPP昨天（5日）在Facebook宣佈搜羅到十萬個韓國口罩及4,500個日本口罩以成本價給出售給市民，於3月6日至10日接受登記及進行抽籤。

登記及購買詳情：【口罩供應】Me2You派104,500個韓國及日本口罩 3月6至10日經手機APP登記抽籤【附購買方法】

OK便利店售GO WILD 防飛沬成人防疫帽

OK便利店今日（6日）在Facebook宣佈，全線分店開賣GO WILD成人防疫帽。

詳情：【口罩供應】OK便利店售GO WILD 防飛沬成人防疫帽 售$99再送抗菌搓手液

莎莎再有消毒防疫用品返貨

莎莎香港今日（6日）在Facebook專頁宣布，一批消毒噴霧、搓手液及酒精棉片返貨。

【口罩供應】莎莎再有消毒防疫用品返貨 全線莎莎分店有售

紅土家 X 1冰室派300份口罩及酒精搓手液

紅土家 X 1冰室派300份口罩及酒精搓手液，對象為紅磡區（黃埔東、黃埔西、紅磡灣、紅磡、家維、鶴園海逸）居民，按3個年齡層（14-35歲、36-64歲、65 歲 或 以 上）分配，每舍年齡層有100個名額。成功登記人士，會在3月7日前收到WhatsApp訊息聯絡通知取貨，如只有非上網電話之長者，單位會致電登記電話通知。

登記連結請【按此】

香港復康聯盟派2,000個口罩，3月8日或之前接受登記

香港復康聯盟向非會員的殘疾人士派2,000個外科口罩，3月8日或之前接受登記抽籤領取口罩，截止登記時間為3月8日晚上23時59分。填妥以上表格後，請將殘疾類別證明 （殘疾人士登記證、醫生證明、其他證明等任何一種）電郵至estherwong@rahk.org.hk

登記連結請【按此】

抽籤將在2020年3月9日早上舉行，中籤者將會於當日獲得電郵通知，未有獲得通知者則作落選論。中籤者必須於一星期內帶同身份證明文件及殘疾類別證明前往香港復康聯盟總辦事處領取，否則將被視為放棄資格。

地址：香港九龍橫頭磡邨宏孝樓地下12-13及16-17號；開放時間：星期一至五上午10時至下午4時

EB Shoes3月7日派5,000個口罩及防疫用品

EB Shoes將於3月7日派5,000個口罩及防疫用品，上午11時派籌，上午11時半至下午1時派發物資，共500個名額。每位可獲10個口罩、1支酒精搓手液及5塊酒精濕紙巾。

地址：觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈1樓o2o mall D8室

新都城百貨派100個抗疫禮品包

新都城百貨今日向長者派100個抗疫禮品包，禮品包內有10個口罩、$20現金券、消毒蘆薈啫喱及小青柑，。新都城百貨上午11時半在新都城百貨正門開始派籌，只要排隊出示長者咭，攞籌後可到3/F顧客服務部換領抗疫禮品包。名額100個，每人限取1個，數量有限，送完即止。

地址：香港北角英皇道416-426號 (港鐵北角站B1出口)

卓悅今日不設店舖排隊派籌安排

卓悅今日（6日）全線分店不設店舖排隊派籌安排呼籲大家不要排隊。

Hong Kong Hardware Supplier LTD派5,000個口罩

Hong Kong Hardware Supplier LTD今日（6日）上午（10時派籌，10時半派發）及下午（3時派籌，3時半派發）派5,000個口罩。每次名額1000個，每人5個口罩。

地址：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

日本城派1680張口罩籌

日本城今日（6日）中午12時透過J Fun APP再次推出口罩攞籌服務，大家無需排隊，在家中可以先取籌號，再到指定4間分店購買口罩。

【口罩供應】日本城今日12時開始會員登記 指定4間分店共派1680籌

好夢工場派10,000個口罩

好夢工場今日（6日）派10,000個口罩，上午11時開始接受登記，登記連結將於Dream Hub 專頁公佈，名額500位，每人20個口罩。

領取口罩地點：尖沙咀金巴利道金巴利廣場

甜入心派1,650個口罩

甜入心於今日（6日）及3月9日分別在沙田及粉嶺共派1,650個口罩。對象為65歲或以上之長者及沙田或粉嶺區香港居民，領取口罩時須出示長者證、住址證明/住戶證及香港身份證，登記後可獲派3個口罩。

6/3（五） ：下午1時半派籌，下午2時派發口罩給沙田區長者

地址：沙田橫壆街1-15號地下L8F號舖好運中心（甜入心）

9/3（一）： 早上9時半派籌，上午10時派給有粉嶺區長者

地址：粉嶺一鳴路23號牽晴間G2舖（金枕頭泰國餐廳）

【齊心抗疫】古天樂送出防疫品運抵社福機構 130萬個口罩優先贈基層長者

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責任編輯：王芷瑩