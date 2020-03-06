【心痛告別】雙胞胎妹妹突然休克昏倒離世　失去愛女3周爸媽經歷心碎到想念

▲ 台灣網紅的2個月大女兒3周前突然休克離世，父母難永遠不能忘記失去摯愛女兒的傷痛。

孩子是爸媽的心頭肉，爸媽面對子女的離開，那種骨肉分離的痛楚是一生不能磨滅的傷。原本育有一名兒子的台灣夫妻網紅2019年12月再次成為父母，喜迎一對雙胞胎女兒，沒想到妹妹在在3周前的一個晚上，突然休克昏倒，經醫生搶救後無效離開人世。爸媽在愛女離開3周後才公佈消息，「我們無時無刻都想念她，她要快點乖乖去排隊，期待她再來當我們的寶貝。」

▲ 鳥先生和鳥夫人的一對千金在去年12月出生，頭有紅點的是果果，粉紅色衣服的是波波。（受訪者提供）

台灣夫妻網紅鳥先生及鳥夫人上載了一條「我們的果果我們等你回來」的影片，他們告訴粉絲，2個月大雙胞胎妹妹在3周前已離世，「那天半夜，妹妹突然像是休克昏倒一樣，緊急送去急診，也還是沒能救回來。」

他們表示，妹妹在當天凌晨發生狀況，醫生急救後也無法判斷果果離世的原因。最讓鳥先生及鳥夫人不敢相信的是，

明明前一刻還好好的，為什麼突然就睡著，再也不會醒了，一轉眼就失去妳。

妹妹離開的痛無法形容

為了一對雙胞胎女兒，鳥先生及鳥夫人早已準備好她們的衣服和日用品，想好將來要一家人去的地方，想要一起做的事，但是全部都未來得及完成，果果就先離開，鳥夫人表示，「心真的太痛，痛到無法形容。」

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面對兒女 夫婦只好假裝堅強

即使女兒已經離開3周，鳥先生及鳥夫人依然不敢相信，兩人只能抱著彼此痛哭，不斷地互相安慰，但是因為還要照顧2歲多的兒子輪輪和雙胞胎姐姐波波，再難過也好，在兒子面前還是會假裝堅強。

但是，最讓鳥先生及鳥夫人心疼的是，常說很愛妹妹的輪輪一早起來的時候還是會問，「果果去哪了？」他們只好說，「果果去當天使了。」

兩夫婦有時候想起果果，就只能重復看著之前拍下來的照片和影片，看著看著眼淚就一直掉下來，

腦海裡無時無刻都是果果的畫面，只有靠著她一定會回來的信念，才能克服這些傷痛。

從心碎、心疼到想念，爸媽永遠將果果可愛的笑容、乖乖喝奶的畫面，留在記憶中。

▲ 爸爸覺得果果一直爸媽心中的模範生，因為她最會對人笑，也會乖乖把奶喝光光，甚至連拍嗝都很快。（影片截圖）

果果會回來的

深信果果會回來爸媽的身邊，在陪伴果果最後的時刻，鳥先生及鳥夫人一直在她身邊說，

要記住爸爸媽媽的名字還有家裡的地址，媽媽很快會再接你回來，要快點乖乖去排隊，希望你不要忘記爸爸媽媽是誰。

爸媽表示，希望在今年年底可以懷孕，把果果接回來。

▲ 媽媽還給果果寫卡片，再一次更她說「我愛你」，告訴媽媽很多會接她回家。（影片截圖）

果果先離開 讓爸媽將愛分給哥哥姐姐

爸爸表示，應該是果果擔心媽媽太忙太累，所以才選擇先離開，讓爸爸媽媽的愛先分給哥哥和姐姐，

果果教會了我們如何成為更好的爸媽，讓哥哥和姊姊可以擁有更多的愛還有幸福。

鳥先生和鳥夫人一家現在努力地回到正常生活，靠著堅強撐下去，把所有的傷痛埋藏在心深處，期待著果果再回來的一天。

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記者：梁節儀