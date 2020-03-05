【球王被捕】身家曾多逾7.2億元　「細哨」朗拿甸奴涉使用虛假護照巴拉圭被捕

▲ 朗拿甸奴涉使用虛假護照，與哥哥在巴拉圭被捕。

人稱「細哨」，已退役的巴西足球球星朗拿甸奴（Ronaldinho）日前涉嫌使用假護照，被巴拉圭警方扣查。朗拿甸奴過往因非法建築而捲入官司，之後因未繳清罰款而被停用護照。當時追查其銀行戶口時，發現其戶口只有6歐元。

國藉由巴西變巴拉圭

根據《ESPN》報導，現年39歲的朗拿甸奴近日與哥哥一起到巴拉圭參加活動，與另一名同行男子在豪華遊艇會所內被捕。警方在兩兄弟入住的酒店房間內，檢獲兩人的護照，國藉均由巴西變成巴拉圭。朗拿甸奴報稱他們是受到同行男子欺騙。

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巴拉圭內政大臣阿塞維多表示，他們兩兄弟仍在接受司法調查，目前仍可在酒店內自由活動，但必須出庭作證，之後會再確定是否正式控告兩兄弟。目前只有一名45歲的巴西商人，涉嫌協助證件被拘捕。

護照本年度1月簽發

巴拉圭國家檢察署公開警方到朗拿甸奴的酒店套房搜證的照片，並發表聲明指他們在當地時間星期三下午以巴拉圭護照入境。當局正為他們的證件進行分析，以確定其真實性，暫時沒收了2本護照、一張身份證及手機。

由朗拿甸奴的護照可見，護照由本年度1月7日簽發，上面寫著他是歸化巴拉圭人。

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因未繳清罰款被停用護照

朗拿甸奴與哥哥2015年於巴西的一處保育地點非法建築而被罰款。惟因過去幾年司法糾紛所衍生的高額利息，令他們即使抵押物業，仍有200萬歐元（約1,790萬港元）罰款尚未繳清，當時被巴西司法機構沒收護照禁止出境。

去年9月，兩兄弟同意支持超過600萬巴西雷亞爾（約1千萬港元）以取回巴西護照。他們的罰款最後限期為10月，但目前仍不知道是否有繳交罰款。在2017年，「細哨」據報的總財富達到約8,100萬歐元（約7.2億港元）。但有關當局在追查其銀行戶口時，則發現其戶口只有6歐元。

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責任編輯：王俊賢