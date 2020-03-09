【醫生媽媽抗疫】家有1歲半兒子防疫不敢鬆懈　醫生媽媽分享與幼兒抗炎貼士

▲ 婦產科專科醫生方秀儀育有1歲半兒子，在疫情期間她特別注重家居衛生，與兒子一起抗炎。（相片由受訪者提供）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球爆發，全城都不敢鬆懈，做足防疫工作。婦產科專科醫生方秀儀與丈夫育有1歲半兒子，在疫情期間方醫生特別注重家居衛生，加上醫生專業的知識，與兒子一起抗炎。

方醫生與不少媽媽一樣，早前努力撲口罩為一家大小做好準備，尤其是幼兒口罩，因為家裡本來沒有幼兒口罩儲備。她坦言現在家中的成人和幼兒口罩足夠，可以稍為鬆一口氣。

幼兒3大防疫措施

在疫情下方醫生當然注重家人的健康，雖然日常飲食如常，但會多飲水多休息，保持強健體魄。家有幼兒，她有以下防疫措施︰

1. 時刻注意個人衞生，保持雙手清潔，勤洗手。

2. 減少外出及社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

3. 幼兒盡量減少外出。如迫不得已要到人多擠迫的地方或使用公共交通工具時，應佩戴合適外科口罩。

不過，方醫生表示年紀太小的幼兒，戴口罩可能會影響呼吸，或抗拒戴口罩，應盡量減少外出。

注意家居衛生消毒

幼兒抵抗力較弱，家長要加強家居衛生及消毒。方醫生與丈夫入屋前先除鞋，門口備有含漂白水的地毯，並用1比99漂白水噴一噴鞋面才放入屋內。他們回家後都會盡快洗澡，換上乾淨衣服，才接觸兒子。

方醫生指外出衣服最好每天清洗消毒，外套如非每天清洗，就要掛在通風地方，不宜放入衣櫃。至於隨身物品如手機、鑰匙、銀包、手袋、眼鏡等，需要經常清潔。

她又建議大家以稀釋漂白水清潔地板、桌面等；定期把清水注入排水口，即U型隔氣口；如廁時要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

孕婦需定時產檢

作為婦產科專科醫生，方醫生認為孕婦除了戴口罩外，亦應做適當運動、注意均衡飲食，並要有充足休息。她提醒孕婦在懷孕期間，仍需定時作產前檢查，切勿自己減少覆診次數。

公立醫院由1月26日起暫停探病和陪產，並規定所有進入醫院範圍的人士均須戴上口罩，連孕婦也要戴上口罩生BB。有媽媽分享戴著口罩分娩頗辛苦，方醫生表示︰

一般來說戴口罩不影響呼吸，不過生產時可能需要較多力氣、陣痛亦會令呼吸急促，如產婦覺得呼吸不暢順，應通知醫護人員。

記者︰駱秀玲