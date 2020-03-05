驚蟄「打小人」人流較去年減3成　市民多求健康盼打走香港小人

▲ 今日是驚蟄，傳統應去「打小人」。(車耀開攝）

今日是「驚蟄」，按傳統習俗應去「打小人」，除希望未來順心，更多可能是為出一口怨氣。雖然過去一年港人過得壓抑，但打小人的人數不升反降，有「小人婆」呻生意按年少3成，惟留意到打小人新手增加。有初次打小人的市民則希望，能打走破壞公義的人，令香港時光倒流10年前。

今年應節打小人的市民明顯較去年少，鵝頸橋下部份「小人婆」生意慘淡，部分較知名的小人婆生意較好，但放工時間亦只有10多人排隊。另外，記者訪問多名市民，大部分稱自己今年諸事不順，所以初試打小人。

年約30多歲、從事室內設計的吳先生今初嘗「打小人」，認為過去一年社會動盪，令他感到壓抑，所以今次希望打小人抒發一口怨氣，「我要打四方小人，包括破壞公義嘅政府同何君堯！」他指出希望打小人後，可以幫香港去除小人，回復10年前的美好。

▲ 初試打小人的劉小姐。（車耀開攝）

約20歲的劉小姐即興出來打小人，「銀行卡食咗，好嬲，所以要打小人。」她指既然要打小人，希望順便打林鄭政府，「覺得她很自大政治做唔好，防疫都做唔好。」

今年雖然多了人初試打小人，但舊客卻少了很多。鵝橋下的小人婆儀姐指，受新冠肺炎疫情影響。今年生意較去年少3成，「去年我4點半就收工啦，今年捱到6點都未走得。」她形容，今年明顯感到市民怨氣增加，很多人希望打政府。

打小人過程中有撒豆的步驟，通常會在撒豆同時說出願望，儀姐就指過去市民均求升官發財，今年則較多人求身體健康。

▲ 小人婆儀姐（黑背心者）指今年生意較去年少3成。（車耀開攝）

記者：陳梓蔚

