張宇人稱未決定參選立會　斥只顧選舉是不理業界生死

▲ 自2000年起出任立法會飲食界議員的張宇人，自言仍未決定參選爭取連任。（車耀開攝）

民主派去年區議會選舉大勝後，正積極部署9月的立法會換屆選舉，搶佔更多功能組別議席，當中包括由自由黨張宇人盤據20年的飲業界別。目前，公民黨和多名素人都有意乘着「黃色經濟圈」的概念參選。可是，面對對手的來勢洶洶，現任議員張宇人今日卻表示不擔心，反指受疫情影響，飲食業生意大受影響，「而家去諗選舉的，是否不去諗業界生死？」

自2000年起出任立法會飲食界議員的張宇人，自言仍未決定參選爭取連任。他說，過去參選前會諮詢業界及行內老行尊是否支持自己，但現階段尚未做這方面的工作。

反修例風波以來，飲食行業出現了「黃店」、「藍店」之分。民主派近日紛紛游說「黃店」食肆登記做選民，務求將張宇人拉下馬，潛在對手包括今年初加入公民黨的中小企食店聯盟召集人林瑞華。本身是火鍋店老闆的林瑞華曾表示，公民黨在社會運動中走得前，了解抗爭者的想法，欣賞其爭取民主的理念。

另外，其他功能組別議席方面，屬泛民光譜的阿布泰國生活百貨老闆林景楠昨表示，積極考慮參選進出口界，如果成事，將是該界別首次出現競爭。有傳香港青年專業聯會創辦人黃偉信及特首選委關兆倫，亦欲分別挑戰工程界和建築、測量、都市規劃及園境界。