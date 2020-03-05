【口罩供應】萬寧出售理的幼童口罩　有人搶購後網上轉售炒價最高250元

▲ 萬寧出售理的口罩，隨即有人在網上轉售。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，全民一罩難求。萬寧今日上午（5日）聯同THE GULU App在網上派籌，以每盒$65的價錢出售幼童「理的口罩」，吸引大批市民在網上輪候。當活動結束後，拍賣網Carousell及二手網站出現大量幼童「理的口罩」 炒價口罩，價格高達$250一盒。

萬寧今次開售的幼童「理的口罩」合共有8,800個，網售口罩派籌時段今早分3個時段進行，獲得籌號的顧客，可於即日晚上8時前到籌號上指定分店購買「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒。

活動剛開始時，不少網民已表示未能登入排隊頁面，活動大受歡迎。但沒想到活動一結束後，網上拍賣網Carousell隨即出現大量標明購自萬寧的幼童「理的口罩」 炒價口罩現貨，最高價見250元一盒。

另外，亦有部分拍賣列明「交換成人口罩」。有網民憤憤不平地指：「馬上又被人拿去炒賣，賣的何謂良心價，買的又有良心」、「最好以後沒良心價，把口罩炒高！」

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責任編輯:王俊賢