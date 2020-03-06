柏金遜病人守護者　本地發明家創助行器抗「凍結步態」

▲ 「安行健」助行器透過視覺、觸覺，和聽覺刺激來協助柏金遜病人走路，更可配合手機應用程式使用。（陳靜儀攝）

本地80後發明家禤彥勳2017年成立「明特機械科技」初創科技公司，主要為柏金遜病人研發產品，早期專注設計機械手臂及機械腳，但與病人接觸後，得知產品對病人而言過於複雜，難以駕馭，遂近期設計出較輕便的「防震顫手套」及「安行健」助行器，讓柏金遜病人防手震及抗「凍結步態」，最快年底能推出市場。

「防震顫手套」是透過加上180至270克的鐵，讓病人手部負重，加強運用手前臂肌肉，以抑制柏金遜患者神經退行的手震。惟有病人再反映，「即使手震打翻飲料，也不及跌倒般嚴重」，故禤彥勳又再設計出「安行健」予有「凍結步態」的柏金遜病人。

「凍結步態」是中樞神經系統的退行性疾病，患者想提步前進時，會感覺雙腳如黏在地板上而邁步困難，「安行健」助行器可讓患者掛在褲頭，或套在拐杖上，向地下投射鐳射光線，讓病人生起「踩着光線走」的念頭，再加以聲音及震動以提醒步伐節奏，透過視覺、觸覺，和聽覺刺激來協助柏金遜病人走路，避免意外跌倒。

上述產品更可配合手機應用程式使用，分析用藥資料及動態行動數據，使醫生對病人狀況有更全面的了解，禤彥勳預計，最快年底能推出市場，「防震顫手套」約定價數百元，「安行健」則定價約4000元起。

柏金遜病人市場不大，支撐着禤彥勳的也許是暗自對祖父母許下的承諾，「小時候與祖父母同住，眼見患上中風的婆婆晚年行動不便，依賴公公照料直至離世，決定要盡一己之力幫助有需要的人，比起將人類送上火星，我更想專注做貼地的發明。」

或許有人會說，防震顫手套及助行器是機械手腳的降格版，然而，從機械手腳走到防震顫手套及助行器，也許就是禤彥勳從離地走到貼地的最好證明。

記者：鄧凱文