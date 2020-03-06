【日本簽證】日本暫停港澳地區免簽證入境　香港人出發遊日前必睇Q&A

▲ 受疫情影響，日本政府宣布暫停港澳旅客的免簽證安排。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，當中日本的確診數字未有放緩跡象。日本政府3月5日宣布，將加強對中國及南韓旅客的入境限制，同時暫停港澳旅客的免簽證安排。究竟現時香港人往日本如何受限制？

Q.日方針對中韓兩國有何入境限制措施？

日本首相安倍晉三召開新型冠狀病毒疫情對策總部會議，會後宣布將所有入境的中國旅客（包括香港及澳門）及南韓旅客進行強制隔離檢疫14日的措施，而且他們不可乘坐日本的公共交通工具。

日方只會開放成田機場及關西機場予來自中韓兩國的客機使用，至於中韓兩地已簽發的簽證亦會失效。日本法務大臣森雅子其後亦指，會暫停簽發中國及南韓人士的簽證。

Q.措施實施期限

安倍表示，上述措施將於下周一（3月9日）凌晨零時起實行，預計持續至3月底。

Q.香港旅客仍可赴日嗎？

雖然安倍會後未有談到針對香港旅客的入境限制措施，不過日本法務大臣森雅子其後亦在社交網站宣布，日本將暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排。據資料顯示，持有香港特別行政區護照的人士，自2004年4月1日起可免簽證到日本旅遊，最長逗留時間為90日。

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Q. 如果已經購買前往日本的機票，應如何退票？

TOPick為大家整理了各大航空公司退票、改票安排，包括國泰航空、國泰港龍航空、HK Express、香港航空等，詳情如下：



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責任編輯：王俊賢