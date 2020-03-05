本地鰻魚產品近半屬瀕危歐洲鰻魚　港大研究揭歐洲大型走私網絡與本港食物供應鏈緊密交織

▲ 港大早前從本港超巿、食材店和便利店抽取49款鰻魚產品，驗出45%都是屬於瀕危的歐洲鰻魚類。（港大提供）

鰻魚是日式料理常見食材，港大一項研究發現，本港市面49款鰻魚食品之中，近半被驗出是屬於瀕危物種的歐洲鰻魚，反映歐洲的大規模鰻魚走私網絡，與本港食物供應鏈緊密交織，消費者進食了也可能不知情。有專賣鰻魚飯的日式餐廳老闆認為，業界應杜絕使用瀕危的鰻魚品種，但直言食肆向供應商取貨時，一般難以追溯鰻魚的品種。

港大早前從本港超巿、食材店和便利店抽取49款鰻魚產品（包括鰻魚柳和壽司零食等），經過基因檢測，發現45%都是屬於歐洲鰻魚類（Anguilla anguilla），是國際自然保護聯盟（ICUN）紅色名錄上列舉的瀕危物種，其副產品貿易受《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）法規管制，即出入口均須相關部門許可。

研究指，以往漁民多會捕取日本鰻魚，惟內地需求急增，有不法分子在歐洲捕取洄游的野生幼鰻（亦稱為「玻璃鰻」），再走私到亞洲養殖至成熟出售。

不同品種的玻璃鰻外觀無明顯差異，由於歐洲鰻魚的2個常見表親包括日本及美國鰻魚，並未列為瀕危物種，交易無需許可證，因此歐洲鰻魚容易被蒙混在合法品種鰻魚之中。

按歐洲刑警組織2018年數據，每年的鰻魚走私量逾3億條，以國際販賣1公斤的玻璃鰻為例，已可長成3,500條成年鰻魚，黑市售價逾5萬港元。研究報告已於科學期刊《Science Advances》發表。

本港專賣鰻魚飯的味道樂居酒屋老闆歐先生向TOPick表示，本港主要從中國內地、日本及台灣進口鰻魚，以日本級數最高，其次是台灣，他未曾聽聞本港有售歐洲鰻魚。

不過，歐先生指供應商一般只會標示養殖場的地址，絕少會說明品種，「內地市場大，由歐洲運到內地再出口都唔出奇」，其餐廳從相熟供應商取貨，才知悉買入的是日本養殖的台灣鰻魚苗，午市及晚市的鰻魚飯套餐售價介乎98及138元。

他指出，由於有許多供應商選擇，「如果是供應瀕危物種，便應該杜絕，（食肆）不應該採用」。

香港日本食品及料理業協會主席黃傑龍指，採用日本鰻魚的鰻魚飯售價動輒數百元，本港快餐店吃到數十元一碗的鰻魚飯，通常是內地雪藏貨，惟食肆一般也不知其品種，「（供應商）淨係話俾我地聽邊度養殖，DNA（基因）屬於邊度，一般供應商未必會講」，情況猶如日本和牛一般只會標示養殖地點，好像「宮畸和牛」可能出生自沖繩，「（日本和牛）普遍都係沖繩及鹿兒島出世」。

黃傑龍認為港大研究結果值得社會關注，「如有售瀕危物種，政府應該跟進規管」。

記者：馮琪雅