林鄭到工聯會接聽「寄藥熱線」　遇正滯留湖北港人求助

▲ 特首林鄭月娥今日到工聯會寄藥中心做「義工」接聽求助熱線。（工聯會）

大批港人受新冠肺炎疫情影響滯留內地，工聯會早前發起「寄藥行動」，廣招義工接聽熱線，並寄藥予身處內地的港人。特首林鄭月娥今日到工聯會寄藥中心做「義工」接聽求助熱線，當中更撞正有港人由湖北當地打來求助？

工聯會理事長黃國向傅流螢透露，林太在中心逗留約半小時，除解寄藥行動的運作情況，並感謝工聯會連日協助，解決內地港人缺乏藥物的困擾外，她亦接聽了4個電話，大部份是打來求藥及希望寄藥予內地親人的，當中有位從湖北打來的求助個案，指自己一家滯留湖北荊州，林鄭亦即時向對方了解當地情況。

林鄭月娥隨後又在社交網站上載該「接電話短片」，影片中林太向該濟留內地港人，問及其他港人在荊州情況，又著對方「等多陣，政府會盡快繼續安排專機送大家返港」。

工聯會指出，在港府實施內地入境強制檢疫後，大批港人返港看醫生覆診計劃受到影響。工會由上月16日至今，已合共接獲2177名市民求助，要求寄藥服務的有1764宗，而截至今日，已成功協助1194宗寄藥服務。



黃國提到，在內地港人生活的困難比想像中多，接線中心義工一日就需要處理近300宗個求助。他亦有向林鄭提及，有港人打來指，父母退休後長住大灣區，雖然自己仍有供養父母，但交稅時卻沒有「供養父母免稅額」，希望政府可急市民所急，做出惠民舉措。



此外，工聯會會長吳秋北、副理事長梁芳遠和副理事長兼立法會議員麥美娟，以及立法會議員何啟明等，亦有在寄藥中心，向林鄭簡介了行動情況，並就港人在內地特別是現時疫情狀況下的各種民生問題交換意見。