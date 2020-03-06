【新冠肺炎】滴露官方教學　沖涼＋洗衫＋清潔家居＋消毒家居正確稀釋比例

▲ 滴露官方教學，解釋沖涼＋洗衫＋清潔家居＋消毒家居正確稀釋比例。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，不少消毒用品的需求急劇上升，但並非每一個人都懂得如何正確使用。滴露早前就在facebook介紹了消毒藥水的正確用法，當中主要有衣物消毒、清潔家居及洗澡3大用途，3個用途所使用的份量亦各有不同，詳情如下：

衣物消毒

滴露建議可把2公升的清水與2.5個瓶蓋份量的消毒藥水混合，用以浸泡、清洗及消毒骯髒的衣物、麻布、餐巾、手帕等。

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清潔家居

滴露表示建議若只作日常清潔用途，如洗抹地板等，只需將2.5公升清水與3瓶蓋份量的消毒藥水混合即可，份量約為1:40。如需作額外消毒，則要將1.25公升清水與3瓶蓋份量的消毒藥水混和，份量約為1:20。但如果用作清毒廁所、鋅盤、溝渠、廢物廂等，則不用稀釋。

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洗澡

滴露表示可在10公升清水中加入2.5瓶蓋份量的消毒藥水，但9個月以下嬰兒則不宜使用，此外亦不能用於破損的皮膚或傷口。如作婦產用途，則可以2.4公升清水加入1瓶蓋份量的消毒藥水混和作清洗陰部。

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帖文最後強調，滴露消毒藥水只供外用，絕不能以開水作稀釋飲用或稀釋當搓手液。此外，化學博士K Kwong早前亦發文指，滴露本身有極高毒性，必須稀釋至0.25%以下才可安全使用。由於一般產品為5%，故通常以1：20比例稀釋，他提醒稀釋後應立即使用，否則會產生沉澱，未能有效殺滅細菌病毒。

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責任編輯:羅嘉欣