【新冠肺炎】兩日接469滯留武漢港人回港　聶德權料短時間難再派包機

▲ 聶德權說最後一班包機，有幾位急著回港應考DSE的學生，其中一位與媽媽滯留襄陽，今天坐了三個多小時中巴才到達武漢機場。

特區政府今再派出2班包機接載滯留湖北省的港人，仍有3000多名港人滯留當地。政制及內地事務局局長聶德權與入境處處長曾國衛晚上抵港後會見傳媒，他表示，今日兩班包機共接載225名港人，兩日行動合共有469人返港，中379人來自武漢、90人來自湖北其餘省市，急需撤離的人士中包括14名孕婦，另有1名文憑試考生因未能通過體溫檢測而未能上機。但聶提到，下周再派包機到湖北的機會不大。



聶德權說，是次行動為跨政策局及跨部門、跨公私營機構及跨地域，港府亦與中央政府及湖北市政府作多方面聯絡，但事前需有不少準備功夫，因此短時間內難再派出專機。而在早前接獲的求助個案，3900人涉及不同地區，仍有很多人滯留當地，政府會按緩急先後處理，又指日前再接報一宗滯留湖北港人確診個案，累計13宗，新一宗患者為9歲女童，現已康復。

他續指，最終登機人數比預計少64人，當中6人未能通過體溫檢測，加上2名陪同人士，其餘的人是在登記後選擇退出，他解釋部分人因有親人身處當地而退出，亦有人擔心返港途中的感染風險。

曾國衞則指，整個過程暢順，雖有數人在過關時未能通過體溫檢測而無法上機，但該處會繼續與他們保持聯絡；就一名滯留在恩施懷孕10周的港人孕婦小產，曾國衞稱剛得悉事件，會盡快了解該名孕婦是否屬於求助港人的個案並提供協助。

記者：蘇文軒