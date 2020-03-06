  • 21°C
香港時間 : 2020308日 (週日) 02:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

曾錦強：在商言商不忘表露人性

職場 04:00 2020/03/06

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

冠狀病毒的英文是Coronavirus，當新冠肺炎開始爆發時，我曾想過這對品牌是正面還是負面呢？我當時的判斷是，啤酒是社交工具，大部分啤酒的消費，都是在酒吧或食肆中進行，當各地政府都建議要保持社交距離時，我相信對所有啤酒都是負面影響，不單單是Corona。但對於英語系國家來說，這可能會提高Corona的知名度，令它的負面影響比其他品牌低。

我以為我的構想無從考證，但最近有美國公關公司做了一個電話調查，發覺38％美國的啤酒顧客說不會買Corona，甚至有16％美國啤酒客會因為Corona啤酒和冠狀病毒有沒有關係而感到疑惑，我便對這種無知感到疑惑，但這調查結果立刻在媒體和社交媒體廣傳，也有不少流言說品牌的銷售大受影響。

Corona的CEO Bill Newlands立刻出來澄清，他說，啤酒的銷售甚至比最近四星期的平均銷售上升5％。他的通告可說是公關典範，他在澄清對公司不利謠言之餘，還不忘對受害者表達同情和憐憫，他說︰「我們向受到這種可怕病毒影響的人們祈禱，並希望為阻止這種病毒蔓延的所有努力能得到成效。」

Corona啤酒的銷售有沒有影響，到公布業績的時候便自有分曉，但企業在商言商之餘，不忘表露人性的一面，卻一定會換來掌聲。

原文刊於《晴報》

撰文 : 曾錦強

最高瀏覽

【愧對前妻】劉永與第三任太太離婚成單親爸爸　向前妻黎燕珊道歉︰一生最對不起的人
18:18 2020/03/07
【愧對前妻】劉永與第三任太太離婚成單親爸爸　向前妻黎燕珊道歉︰一生最對不起的人
【痛失寶寶】21歲孕婦分娩胎兒卡產道　助產士大力拉扯扭動嬰兒致斷頭慘死
13:17 2020/03/07
【痛失寶寶】21歲孕婦分娩胎兒卡產道　助產士大力拉扯扭動嬰兒致斷頭慘死
【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝　50個日本成人口罩+ 酒精搓手液售$130
10:46 2020/03/07
【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝　50個日本成人口罩+ 酒精搓手液售$130