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【天王喪母】郭富城發深情長文悼念亡母　依然不捨母親離去：仍未能接受

娛樂 09:33 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

孝順的郭富城仍然未能接受母親已離去。

天王郭富城的母親2月7日家中過身，郭母喪禮於昨午（3月5日）出殯，遺體安葬於將軍澳華人永遠墳場，入土為安。一向孝順的郭富城神色哀傷，在靈車上他除下太陽眼鏡見他雙眼紅腫，明顯曾經痛哭。

在昨天深夜，郭富城在社交平台上載與母親的合照作悼念，並撰深情長文抒發心情，向母親告別：

別了！我親愛的母親！

雖然，我仍然未能接受妳已經離我而去的事實，但是理性上，我仍必須堅忍著心中的傷痛，全力為妳處理好喪禮一切的事宜。😭

昨天的設靈，謝謝所有圈內圈外的好朋友，致送予母親的心意花牌，令整個禮堂充滿幽幽的花香。夜𥚃更有不少親朋好友，業內朋友、工作團隊，親到靈堂，向我的母親作最後告別，實在令我覺得暖意無限，感激不已！

今天，完成喪禮上的一切程序，一家人一起真真正正去送別母親，陪她走最後一程，正式入土為安。原本是陰天天氣，於儀式完成後，天色突發放晴，我相信是母親對我們作為子女，為她用心奉上的一切，她在天上帶笑接收。

如何不捨都放手！由今天起，母親已經活在我的心中，繼續見證我的努力，和我的人生！

再一次謝謝各位朋友的心意和關心！也謝謝各位協助處理母親喪禮事宜的單位及朋友，和我的工作團隊，一直全程為我分憂。還有也謝謝這兩天為了採訪工作而來回奔走的傳媒，大家辛苦了！而各位的問候也收到了！

今天，母親的告別式，一切圓滿完成！
在此，除了謝意，也衷心希望大家健康平安！🙏

郭富城上載與母親的合照。（取自郭富城facebook）

郭富城經理人小美：郭母會以兒子為榮，詳情請睇 http://bit.ly/2PQF7bn

撰文 : TOPick柴犬出動

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