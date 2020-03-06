【緋聞三角】唐詩詠表示經期準確否認懷孕　馬國明罕有動真火：不認識陳思銘

▲ 經期準確唐詩詠否認懷孕，馬國明激罕動真火：「不認識陳思銘！」

唐詩詠與馬國明這對契兄妹近日再有傳言，日前唐詩詠的緋聞男友陳思銘發文暗指結束一段戀情，馬上有揣測指全因「阿哥」馬國明介入其中。昨日（3月5日）更傳出唐思詠已經珠胎暗結，馬國明為護妹爆粗罵陳思銘。

平日冷處理緋聞的馬明也忍不住主動否認所有傳聞，而且動真火。至於女主角唐詩詠公開澄清拍自己月經：「週期非常準確。」

▲ 唐詩詠經常遊走馬國明身邊，難怪二人緋聞不時被提起。（instagram圖片）

馬國明唐詩詠陳思銘緋聞三角

馬國明與唐詩詠因合作《鐵馬尋橋》而與同劇合作的鄭嘉穎等藝人結為「鐵馬家族」，自此馬國明與唐詩詠一直以兄妹相稱。

過去二人多年被傳緋聞，直到近期馬國明與唐詩詠同時回復單身，又經常被拍到出雙入對，令緋聞更加被炒熱。

另外，與唐詩詠屢傳緋聞的「教育界王力宏」陳思銘，於上月底突然在Facebook發文自爆失戀：「她的生命中，出現了另一位男主角。」令外界相信二人緣盡，推測正因為馬國明正式成為唐詩詠生命中的「男主角」。

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▲ 陳思銘上星期發文自爆失戀，眾人猜測女主角正是唐詩詠。（Facebook圖片）

馬國明罕有動真火

直到昨日有更驚爆指唐詩詠與馬國明發展神速，更已暗地懷有對方的骨肉，又指馬明為護花，平日性情溫和的他不惜「爆粗」破口大罵陳思銘，斥對方把緋聞擺上檯云云。

過去即使面對著「安心出軌」事件仍選擇冷淡回應的馬明，似乎被連串報導觸動神經，向傳媒澄清事件。

馬國明表示早前未有特別回應與唐詩詠的緋聞，全因覺得是《白色強人》的效應、當作為劇集宣傳，但有感傳聞越來越過份。

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▲ 唐詩詠因這張行山照而被踢爆與陳思銘的緋聞。（instagram圖片）

唐詩詠否認懷孕

馬國明強調完全不認識陳思銘，亦不清楚對方與唐詩詠的關係，自己亦未有「爆粗」辱罵陳思銘，對於被指是第三者，馬國明直斥過份：「不想再傳下去，不想跟陳先生扯上關係，我真的不認識他。」

現年38歲的唐詩詠突然傳出懷孕，她亦先後在instagram的限時動態發出兩則帖文，第一則提到自己一向不愛回應傳聞：「出道那麼多年，寫了那麼多年，之後的時間，就給我一點寧靜，好嗎？」

▲ 唐詩詠昨晚忍不住在IG間接回應傳聞。（instagram圖片）

事隔兩小時候，唐詩詠再發另外一帖：「認識了一位非常棒的中醫，她一直幫我調理身體，月經週期非常準確，月經時會出現的唔舒服沒有了。」借此事否認自己懷孕之說。