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【無品員工】油麻地餐廳員工懶理衛生　食飯時脫下口罩隨手放在竹筷上

健康 09:53 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

油麻地餐廳員工食飯時將口罩隨手放在竹筷上，被網民斥責自私。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民都戴上口罩預防感染，用過的口罩有大量細菌依附，棄置不當隨時有播毒危機。有網民拍攝到油麻地一間餐廳內，有男子用膳時，將口罩隨手放在餐廳提供的竹筷上，貼文一出，引起大批網民斥責男子自私。

網上瘋傳一張相片，指一名男子在油麻地一間餐廳用膳時，將脫下的口罩隨手放在餐廳提供的竹筷上面。貼文一出隨即引起網民關注，認為此舉動會傳播病毒，又斥責該名男子「自私到一個點」。

【郊區避疫】港人周末湧入長洲避疫　居民不滿遊客脫口罩行街：人多過旺角

有網民根據相片所示的餐廳環境，推斷出涉事餐廳是某餐廳的油麻地分店，亦有自稱曾於該餐廳工作的網民表示，相中男子是餐廳職員，曾經一起共事。

大批網民到該餐廳的fb專頁言，要求交代事件，但餐廳至今仍未有任何回應。

【新冠肺炎】壽司店食客脫下口罩掛水龍頭　醫生：用過口罩處理不當或感染他人

正確處置口罩方法

急症科專科醫生馮顯達接受TOPick訪問時曾表示，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。他分享了脫下和處理口罩的正確步驟：

1. 如可以，先清潔雙手

2. 不要接觸口罩外面

3. 脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分

4. 若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩

5. 把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内）

6. 如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内

7. 把口罩掉入有蓋垃圾桶

8. 清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。

【口罩垃圾】口罩棄置潮從山野延伸至海洋　海洋保護組織在偏遠海灘拾獲大量口罩

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 餐廳 疫情 油麻地

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