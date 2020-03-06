【慳家父母】雙胞胎輪流返學只付1人學費　 父母遭幼稚園告欺詐罪竟不獲起訴

▲ 台灣有父母安排雙胞胎輪流返學，卻只付一人學費，他們遭幼稚園控告欺詐罪，結果父母不獲起訴。（經濟日報資料圖片）

二人上學按原則當然要付二人學費，不過台灣有父母安排一對雙胞胎兒子輪流返學，卻只付一人學費，他們遭幼稚園控告欺詐罪，要求補繳學費，父母竟不獲起訴。

原只有小兒子註冊入讀

綜合台灣傳媒報道，台灣桃園一對姓趙的夫妻育有約5歲的雙胞胎兒子，小兒子去年1月入讀當地一所私立幼稚園，3月時卻改由大兒子返學。

該幼稚園發現這對雙胞胎兄弟輪流返學，可是他們的父母只繳付一人的學費，於是要求父母補繳學費12,174台幣（約3,156港元）。雙胞胎父母拒絕補繳學費，校方只好控告他們欺詐罪，事件鬧上法庭。

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幼稚園早知情不存欺詐

不過，雙胞胎父母出現另一版本說法，他們指最初向幼稚園報名時，帶著雙胞胎一起去，當時只有小兒子註冊入讀，後來他們帶兒子到幼稚園返學時，每次都告訴幼稚園園長和老師，那天返學的是哥哥還是弟弟。

他們已與校方溝通，如小兒子請假就改為大兒子返學。由於小兒子去年3月回鄉暫住，故期間由大兒子上課。他們認為校方早知道事情，不存在對方所說的「欺詐」。

事後幼稚園主任及老師都作證指，已知悉這對父母有一對雙胞胎兒子，他們帶孩子返學時，亦確實有跟他們說清楚是大兒子或小兒子來。而幼稚園的出席記錄亦有列明學生的姓名，清楚知道兄弟哪人返學。

法庭指校方早已知悉事件，不存在欺詐問題，因此不起訴父母，而校方可循民事途徑解決。

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責任編輯︰駱秀玲