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【口罩供應】日本城今日12時開始會員登記　指定4間分店共派1680籌

精明消費 10:31 2020/03/06

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

日本城再次推出口罩攞籌服務。

日本城今日（6日）中午12時透過J Fun APP再次推出口罩攞籌服務，大家無需排隊，在家中可以先取籌號，再到指定4間分店購買口罩。

是次售賣口罩的分店共有4間，荃灣、火炭、銅鑼灣分店各有400 張籌，而佐敦分店有480張籌，共派1,680個籌，每人憑籌限購2包。

Fitty 三層不織布口罩(7片裝) [成人] 獨立包裝

售價：$24.6/包

派籌時間：3月6日中午12時正開始

取貨店舖：4間指定日本城分店 (佐敦 / 荃灣 / 火炭 / 銅鑼灣)

取貨時間：3月6日下午4時至下午8時

產品資料：

  • 16.5cm x 9cm 適合成人使用
  • 通過BFE測試: 細菌過濾率 99%
  • 通過VFE測試: 病毒過濾率 99%
  • 通過PFE測試: 顆粒過濾率 99%

日本城表示每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌。口罩認購劵於主頁面上方之「會員」＞「我的優惠」查看。成功領籌後，代表已預留貨品，請於3月6日(下午4時至下午8時) 到領籌時所選之日本城分店購買貨品，逾時無效。

此外，購買前須出示J Fun App之口罩認購劵內之二維碼以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。口罩籌上顯示的「編號」只作內部運作用途，與購買之先後次序無關。

J Fun APP連結: http://goo.gl/u2ePSj

責任編輯：王芷瑩

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