全球化、科技進步、人均壽命延長，正為商業、工作和社會帶來嶄新機遇與挑戰。我們需要全新的思維方式去面對種種問題。設計思維正可塑造這種迎向未來的心態，更可充份激發個人、企業，以至整個香港的潛力。

我們身處－個日益互聯的世界。全球化無疑讓各人也可分一杯羹，但競爭卻是有過之而無不及。隨著教育和技術邁進新里程，消費者選擇更多，也需要更大的透明度、更多的參與和更切合個人的方案。我們在事業、工作和生活模式上的選擇大大增加，人材的競爭也越演越烈。數碼革命正迅速改變商界和社會，帶來重大衝擊，但也機會處處。

經濟的迅速發展為很多人帶來了不少益處，但引致社會差異，也令資源飽受壓力。再加上人均壽命的延長和出生率下降，就如香港的城市所面對的未來挑戰確是前所未見，也非輕易能處理。

21世紀 「C」技能

這些史無前例的複雜問題需要新思維、新方案，甚至新的工作模式來應對。我們正由知識型經濟，逐步轉型至合作型經濟。要在數碼世界中脱穎而出，我們需要在人工智能和機器所不能做到的範疇表現出色。因此，C技能為激發商界和人類潛能的重要元素。

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（資料由客戶提供）