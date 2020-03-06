  • 18°C
香港時間 : 2020306日 (週五) 11:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

為何需要設計思維？

特約 10:24 2020/03/06

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

全球化、科技進步、人均壽命延長，正為商業、工作和社會帶來嶄新機遇與挑戰。我們需要全新的思維方式去面對種種問題。設計思維正可塑造這種迎向未來的心態，更可充份激發個人、企業，以至整個香港的潛力。

我們身處－個日益互聯的世界。全球化無疑讓各人也可分一杯羹，但競爭卻是有過之而無不及。隨著教育和技術邁進新里程，消費者選擇更多，也需要更大的透明度、更多的參與和更切合個人的方案。我們在事業、工作和生活模式上的選擇大大增加，人材的競爭也越演越烈。數碼革命正迅速改變商界和社會，帶來重大衝擊，但也機會處處。

經濟的迅速發展為很多人帶來了不少益處，但引致社會差異，也令資源飽受壓力。再加上人均壽命的延長和出生率下降，就如香港的城市所面對的未來挑戰確是前所未見，也非輕易能處理。

21世紀 「C」技能

這些史無前例的複雜問題需要新思維、新方案，甚至新的工作模式來應對。我們正由知識型經濟，逐步轉型至合作型經濟。要在數碼世界中脱穎而出，我們需要在人工智能和機器所不能做到的範疇表現出色。因此，C技能為激發商界和人類潛能的重要元素。

追踨 Unleash!HK YouTube 盡覽精華片段
想認識更多21世紀技能, 請瀏覽此網頁
追踨 UnleashHK LinkedInUnleash HK Facebook 以獲取香港設計中心 Unleash 設計思維最新資訊

（資料由客戶提供）

最高瀏覽

【法證先鋒IV】蘭姨成水泥藏屍案疑犯　高Sir記起一名關鍵人物：或者真係有天眼
14:06 2020/03/04
【法證先鋒IV】蘭姨成水泥藏屍案疑犯　高Sir記起一名關鍵人物：或者真係有天眼
【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知
17:57 2020/03/05
【日本簽證】日本簽證文件+在職證明書範本+簽證費用+預約連結+所需時間+申請地址須知
【口罩供應】萬寧出售理的幼童口罩　有人搶購後網上轉售炒價最高250元
19:53 2020/03/05
【口罩供應】萬寧出售理的幼童口罩　有人搶購後網上轉售炒價最高250元