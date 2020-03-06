【鍾鎮濤前妻】富商陳曜旻離世終年80歲　曾戀章小蕙致離婚晚年歷破產

▲ 章小蕙舊愛離世，終年80歲。

鍾鎮濤（阿B）前妻章小蕙，當年跟阿B離婚前，曾跟富商陳曜旻傳出婚外情，成為離婚導火線，轟動娛圈。日前章小蕙此位前度情人陳曜旻過身，終年80歲。有指陳曜旻跟前妻所生女兒陳小韻已為父親辦理喪事。

日前有報導指，被稱為「白頭佬」的陳曜旻在上海離世，終年80歲。消息由作家鄧小宇披露，並指已獲證實。

而陳曜旻跟前妻朱韻琴所生的女兒陳小韻，昨日在丈夫陪同下現身香港殯儀館，為父親辦喪禮。

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▲ 富商陳耀旻後來因生意失利，致破產收場。（經濟日報圖片）

本為香港製衣商人的陳曜旻，年輕時生意也曾涉及拍電影，故跟娛圈中人熟絡。曾歷兩段婚姻的陳曜旻，後來被揭跟當時的鍾鎮濤太太章小蕙展婚外情，二人更不避謙常高調出席公開場合，不倫戀轟動一時。

當年有指鍾鎮濤為妻子出軌而震怒，後來阿B在自傳提及，曾親眼看到章小蕙和陳曜旻在門口牽手，心裡極之難受。

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▲ 當年仍是鍾鎮濤妻子的章小蕙，因譜婚外情轟動一時。（微博圖片）

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陳曜旻高調戀上有夫之婦，最後更為此跟第二任妻子離婚，不過，後來陳曜旻因生意失利，因經濟問題申請破產，章小蕙其後跟陳曜旻分手。

陳曜旻的女兒陳小韻在十多年前接受訪開時曾說過章小蕙破壞了自己家庭幸福，令到父親喪失理智。

97年亞洲金融危機後，鍾鎮濤跟章小蕙被指投資失利欠巨債逾2億，1999年章小蕙與鍾鎮濤離婚。阿B在02年更因債務曾申請破產。

▲ 離婚後章小蕙不愁寂寞，現於內地發展KOL業務。（取自微博）

章小蕙之後移居美國，並負擔跟鍾鎮濤所生子女在美國的學費。去年章小蕙在內地復出，開設微信專號分享時裝心得，成為人氣KOL。

而鍾鎮濤在財困時，認識了現任太太范姜素貞，相伴他度過4年破產的低潮期。鍾鎮濤跟范姜結婚後育有兩女，跟前妻章小蕙所生的子女，以及范姜所出的兩位妹妹感情要好。