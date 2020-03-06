【慶餘年劇透】第6至第10集劇情預告　范閑往靖王府求娶雞腿姑娘

▲ 《慶餘年》

《慶餘年》第5集講到林婉兒在好友陪同下欲找范閑當面退婚，卻正好遇上范閑出門。范閑默寫的紅樓一書在坊間廣為流傳，被范思轍發現了商機。

第6集（9/3）

范閑至鑒查院調取文卷，發現文書值守竟是王啟年，隨後他從院門口石碑了解到生母當年懷有的大志。

范建懷疑范思轍挑唆范閑打架，讓他罰跪，范閑為他辯解，還指范建應該道歉，柳如玉偷聽到此番對話，對范閑刮目相看。

第7集（10/3）

滕梓荊帶范閑到情報舖子打探消息，得知澹州刺殺與東宮有關，范閑卻對舖子主人的身分生疑。

范閑赴靖王世子的詩會之約，以杜甫的詩壓倒群雄，又在府中遇到二皇子，再重遇林婉兒，誤以為她是丫鬟，便自稱郭保坤的書僮。

第8集（11/3）

王啟年送來的文卷上寫滕梓荊妻兒遭郭保坤殺害，滕梓荊怒而要報仇。

醉仙居花魁司理理邀范閑遊湖，范閑脫身，及時攔下滕梓荊。

范閑打了郭保坤一頓，郭卻斷然否認殺害滕梓荊妻兒。此時王啟年現身，承認對文卷做過手腳…

第9集（12/3）

范閑就郭保坤被打一案到公堂應審，請李弘成和司理理作人證以洗脫嫌疑。

太子和二皇子出現對審案的梅執禮施壓，太子更找到假死的滕梓荊，指范閑犯了欺君之罪，侯公公帶著慶帝口諭到來為范閑等人解圍，並帶梅執禮面聖。

第10集（13/3）

慶帝早知梅執禮投靠太子，讓他主動請辭還鄉，卻暗中派人截殺。

范閑故意將荒唐名聲傳遍京都，不料仍未能解除婚約。他索性親自去靖王府求娶雞腿姑娘，不果。

范閑假扮名醫，由范若若引見林婉兒，誰知道她竟是雞腿姑娘。