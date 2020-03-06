【日本入境限制】港人愛遊日呻「無得返家鄉」　旅遊達人項明生：日本棄旅遊、保東奧

▲ 旅遊達人項明生認為日本禁港人免簽的做法是「棄旅遊保奧運」。（項明生社文平台）

日本是港人熱門的外遊地點，但日本政府昨日（5日）暫停港人免簽證入境措施，並由下周一（9日）起所有來自中國及南韓的人，需要在日本當局指定設施隔離14日。消息一出，不少港人大叫苦連天，旅遊達人項明生則認為日本的做法是為了「棄旅遊 保奧運」。

▲ （項明生社文平台截圖）

第32屆夏季奧林匹克運動會將於今年7月24日至8月9日於日本東京舉行，項明生昨日在社交平台上分析指，日前國際奧委會主席 Thomas Bach表明 2020東京奧運將如期舉辦，而昨天則傳出日本對香港「封關」消息，認為安倍政府是「棄遊客，保奧運」的無奈做法。



他又指，去年因為貿易戰關係已沒有韓國遊客，而今年一月則因新冠肺炎封城而沒有中國遊客的到訪，而安倍政府於2月11日只是禁止湖北省、浙江省人士入境，至現時暫停向中國及南韓的旅客發出入境簽證，亦暫停香港、澳門及南韓人免簽證入境安排，認為此舉是「擠牙膏式封關」，同樣是為了「做給奧委會看」。

他稱，留意到日本並沒打算停台灣人免簽入境的安排，證明日本當局仍然想吸引更多遊客，又稱是因為旅遊業是日本政府經濟最成功的一環。

不少網民於貼文下留言，其中一名網民稱：

「項先生，取消免簽證，申請簽證就冇問題了，仲可以go go go！」

惟他則回覆網民指，

「應該不會批旅遊簽證...其它簽證(如商務, 學生) 不同」

▲ （項明生社文平台截圖）

項明生今早（6日）再於社文平台指，早在一個月前已有預感日本會「封關」。他指，於一個月前，已經有零星國家開始限制香港人前往旅遊，包括韓國將港澳劃為疫區，台灣禁止特區護照入境等，因此當時已有強烈預感日本會因為疫情擴散遲早封關。因此，於2月13日將3月30日的機票改到2月20日。

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他昨日接受TOPick訪問時稱各地區的日本人防疫措施有很大落差，如大阪、名古屋等大城市的街道，9成人會戴口罩，但偏遠地區如靜岡縣，則只有4成人戴口罩，又呼籲港人如無必要，短期內就不要前往當地。

而日本政府暫停港人免簽證入境措施的消息一出，不少網民於社交平台大呻「無得返家鄉」，更有人認為是「世界末日」，

唔明日本政府點解可以咁不近人情, 唔俾香港人返鄉下！

但同樣有人認為日本當局的做法正確，

一早就要啦！今次真係勁，全球攬炒！

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另外，由於日本當局的措施，多間旅行社昨日亦發聲明決定取消今個月出發的日本團，包括康泰旅行社、永安旅遊、縱橫遊及EGL東瀛遊等，受影響的旅客可留意各旅行社的最新安排。

責任編輯：郭詩詩