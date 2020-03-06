【網紅遇襲】台YouTuber夫婦遭鐵鎚襲擊　疑兇落網因一個原因密謀半年報復

▲ 台灣YouTuber蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚襲擊，疑兇落網因一個原因密謀半年報復。

台灣網紅YouTuber「蔡阿嘎」與懷孕9個月的太太「二伯」在本月3日外出時，遭不明人士持鐵鎚攻擊，二伯出現宮縮情況，兩人均受傷送院。警方經調查昨（5日）逮捕26歲陳姓男子及駕電車接應的36歲董姓男子。陳男向警方供稱，去年曾與蔡阿嘎在網上發生口角，積怨半年仍懷恨在心，因而決定下手。

綜合台媒報道，涉嫌攻擊蔡阿嘎及太太的26歲陳姓男子，與接應的36歲董姓男子均為北投一間車輛改裝廠的員工，當時陳男犯案後徒步變裝，再由董男駕車接應逃離。

【網紅遇襲】台YouTuber夫婦遭鐵鎚襲擊 懷孕9個月妻肚腹被打劇烈宮縮入院

▲ 蔡阿嘎與太太出門時遭人襲擊。（影片截圖）

因網路口角心生積怨

警方先從車牌追查，查出董姓男子身份，董男其後承認犯案，並供出主犯陳姓男子。警方又指，陳男犯案時身穿黑衣黑褲，戴著口罩和帽子，徒步跑了4公里，在上電單車前才變裝，但因他在半路脫下口罩吸煙，經閉路電視比對，加上董男的供詞，才鎖定其身份。

陳男被捕後供稱，在2019年8月左右，在網上收看蔡阿嘎的影片，但雙方意見不合，在網上留言互相對罵，因而心生埋怨，而且積怨半年仍心有不甘，加上發現蔡阿嘎仍不改態度，因而預謀對他下手。陳男先透過友人得知蔡阿嘎的住處，其後找來董姓友人勘查地形，隨即在翌日埋伏路邊，趁蔡阿嘎經過時上前攻擊。

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▲ 二伯因劇烈宮縮送院治理。（影片截圖）

太太留院胎兒平安

事發於3月3日下午4時半，蔡阿嘎駕著電單車，載太太二伯外出買東西，正當在等紅綠燈時，後面卻出現一名年輕的不明人士，手持鈍器攻擊，蔡阿嘎的膝蓋、二伯的肚腹受傷。

▲ 蔡阿嘎與太太在facebook報平安。（facebook圖片）

兩人送院後，二伯因宮縮情況嚴重，需要服藥及吊針安胎，並留院兩日觀察，慶幸胎兒平安，沒有出血和早產跡象。在兇徒被捕後，蔡阿嘎亦在facebook報平安，指目前二伯仍然留醫，但情況穩定，他又指後續就靜待警方的調查，並感謝大家的支持。

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責任編輯：林愛娜